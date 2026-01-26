José Antonio Sánchez Da Ascencao, nominado al galardón a la labor artística del Campo de Gibraltar

José Antonio Sánchez Da Ascao ha sido nominado al galardón a la labor artística que concede la Mancomunidad del Campo de Gibraltar, un reconocimiento destinado a visibilizar a representantes del mundo del arte y la cultura de cualquiera de los municipios de la comarca por su trayectoria profesional. La nominación sitúa al creador entre los referentes culturales del territorio y pone el foco en su compromiso con la música y la formación de nuevas generaciones.

En conversación con este medio, Sánchez Da Ascao se definió con sencillez: “me dedico a la dirección musical y a la composición, desarrollando mi labor principalmente al frente de la Banda de Música de Jimena de la Frontera, desde hace once años, y de la Coral Polifónica Portus Albus, desde hace nueve”. Su relación con la música comenzó en la Banda Municipal de Tarifa, donde se forjaron sus cimientos musicales, y se consolidó en el Conservatorio Profesional de Música Paco de Lucía.

La ilusión de un reconocimiento compartido

En cuanto a la nominación, el músico se mostró emocionado: “se siente una ilusión enorme, un orgullo tremendo y, sobre todo, un profundo agradecimiento. A los compañeros que confiaron en mí desde que dirigí mi primera formación con 16 años, a mi Banda de Música de Jimena de la Frontera y a la Sociedad Algecireña de Fomento, y por supuesto a mi familia, que comprende la dedicación que exige esta profesión”.

Sobre las posibilidades de ganar, mantiene la calma: “el nivel es altísimo, hay trayectorias sólidas y experimentadas que merecen tanto como yo este reconocimiento. Para mí, estar aquí ya es una victoria, y lo bonito es todo lo que hay detrás: ensayos, conciertos y la emoción del público”.

Trayectoria y proyectos futuros

Entre sus hitos recientes se incluyen la declaración del pasodoble “El Sur” como oficial del Campo de Gibraltar en 2017 y la composición “Tú, mi Mayor Dolor”, premiada en la VI edición de Marchavisión en 2025. También destaca “La Pasión Cantada”, un proyecto que pone en valor las marchas procesionales con coro y que se presentará este año en algunos municipios de Cádiz.

Mirando al futuro, asegura: “mi objetivo sigue siendo hacer música, aprender y crecer junto a las formaciones y el público que nos permite fomentar la cultura en el Campo de Gibraltar”.

Hoy es el último día para votar y apoyar su candidatura. Los interesados pueden emitir su voto en la web de la Mancomunidad del Campo de Gibraltar.