El rincón de Algeciras donde comer los pasteles de nata que recuerdan a Lisboa

Los pasteles de nata se han hecho un hueco en Algeciras y lo han hecho sin grandes anuncios. En pleno centro de la ciudad, una cafetería ha empezado a llamar la atención por ofrecer este dulce de origen portugués que muchos asocian directamente con Lisboa. Se trata de una propuesta sencilla que está gustando y mucho.

La cafetería se llama El Lugar que no Existe y está situada en la calle Joaquín Costa número 1.

Un pastel portugués que gana seguidores en Algeciras

Los pasteles de nata, conocidos popularmente como pastéis de Belém, destacan por su hojaldre crujiente y su crema suave. En esta cafetería algecireña se elaboran siguiendo una receta inspirada en el clásico portugués, lo que ha provocado que cada vez más clientes se acerquen a probarlos.

Más allá del dulce, El Lugar que no Existe se ha ganado su espacio por su ambiente tranquilo y su cuidado por los detalles. Es un sitio pensado para sentarse, tomar un café y disfrutar sin prisas, algo que cada vez valoran más los clientes en el centro de Algeciras.

La presencia de los pasteles de nata en su carta ha supuesto un atractivo añadido, especialmente para quienes buscan sabores diferentes dentro de la oferta habitual de cafeterías de la ciudad.