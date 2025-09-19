La calle Ancha de Algeciras recupera una cafetería con la apertura de Dos Mares

La calle Ancha, una de las arterias más transitadas del centro de Algeciras, vuelve a contar con cafetería tras varios meses sin locales de hostelería. Dos Mares se ha instalado en pleno corazón de la ciudad, ocupando el mismo local donde antes se encontraban negocios como Granier.

No es la primera vez que este espacio se dedica a ofrecer desayunos y meriendas, pero ahora llega con un aire renovado. Al frente del proyecto está Ikbal, que ya suma experiencia en hostelería con fórmulas que fusionan la cocina marroquí y española. En la avenida Virgen de la Palma, de hecho, dirige también el establecimiento Fórmula Bereber.

Ikbal, junto a sus trabajadores Mohamed y Abdel. / E.S.

El horario de apertura es de 8:00 a 14:00 y de 18:00 a 22:00. Su propuesta no se limita al pan, ya que también ofrece helados, pastelitos, tés morunos y pastelas. “Todo es casero”, destaca Ikbal, que defiende una oferta variada con productos elaborados de forma artesanal.

Entre sus especialidades, el cliente puede disfrutar del típico desayuno marroquí con pan tradicional, mortadela y otros acompañamientos que se cantan en lugar de mostrarse en carta, ya que todavía no cuentan con menú impreso. Aunque también tienen opciones clásicas como pan moreno y paté.

Con apenas un mes de trayectoria, Dos Mares se convierte en la única cafetería abierta en la calle Ancha, devolviendo a este céntrico punto de Algeciras un rincón para el café, los dulces y la tertulia.