Así es la pastelería histórica del Campo de Gibraltar que ha sido nominada a un Premio Comarcal
El establecimiento 'La Plata' opta al galardón de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar por su contribución al turismo local
La fusión gastronómica gaditano-asiática y latina que no te puedes perder en Tarifa
La pastelería La Plata ha sido nominada en la categoría de “Fomento al Turismo” en los premios comarcales que concede la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, un reconocimiento a empresas y negocios que impulsan la promoción de la comarca y atraen visitantes a la región.
Fundada oficialmente en 1950 por Juan Domínguez Gómez, La Plata mantiene la tradición pastelera de antaño. Actualmente, el negocio lo dirigen su nieto, Alejandro, de 34 años, junto a su hermana y sus padres, en una sociedad limitada familiar que combina experiencia y renovación. Alejandro destaca que el premio reconoce la labor artesanal de su familia y la continuidad de técnicas que pocos negocios conservan hoy en día.
Reconocimiento al turismo gastronómico del Campo de Gibraltar
La Plata se ha convertido en un referente para visitantes de la comarca y de fuera, incluidos turistas de Málaga, Cádiz o incluso Londres.
Esta pastelería cuentan con más de 70 variedades de pasteles, como las milhojas, piononos de almendra, merengues artesanales y creaciones innovadoras como rulos de croissant rellenos de pistacho o Nutella. Uno de sus dulces más icónicos son los pescaditos rellenos de merengue.
Premios comarcales: categoría Fomento al Turismo
Los galardones se entregan anualmente en distintas categorías, incluyendo cultura, deporte, acción social, empresa y turismo. La nominación de La Plata refleja cómo la gastronomía local puede ser un motor de atracción turística y dinamización económica, reforzando la identidad del Campo de Gibraltar.
Para Alejandro, el reconocimiento es un estímulo para continuar ofreciendo productos artesanales, adaptarse a nuevas tendencias sin perder la esencia y consolidar la pastelería como un símbolo del patrimonio gastronómico y turístico de la comarca.
También te puede interesar
Lo último