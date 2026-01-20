La fusión gastronómica gaditano-asiática y latina que no te puedes perder en Tarifa

En la pequeña y tranquila plaza del centro histórico de Tarifa, la Plaza de la Paz, se encuentra La Morena, un restaurante que apuesta por una cocina de fusión con identidad propia.

La propuesta nace de la mano de tres socios procedentes de Madrid, con experiencia en la alta cocina, que decidieron cambiar de vida y trasladarse al sur para desarrollar un proyecto personal. Uno de ellos es Jaime Sirat, nuestro guia culinario en esta experiencia.

Cocina fusión con base gaditana y producto de proximidad

La idea, según Sirat, era clara desde el principio: ofrecer algo distinto sin perder las raíces. La cocina de La Morena bebe especialmente de la tradición nikkei, la fusión japonesa-latinoamericana, y se apoya en productos de proximidad.

“Intentamos trabajar siempre con producto cercano, como el atún rojo de la zona, porque al final es lo que vendemos. Mucha gente que viene de fuera busca probar lo auténtico de aquí”, añade el cocinero.

Tiradito de pez mantequilla y bao gaditano: platos con identidad propia

Entre los platos probados destaca el tiradito de pez mantequilla, una elaboración que recuerda al ceviche pero con técnica de tataki. El pescado, marcado por el exterior, se presenta laminado sobre una base de leche de tigre mezclada con salsa bilbaína.

Tiradito de pez mantenquilla de La Morena / Daniela Alias

El conjunto se completa con un chutney de zanahoria especiado, mayonesa de ajada gallega, kikos con lima y un aceite verde con un sutil toque picante. Un plato equilibrado, intenso y lleno de matices, donde cada elemento suma sin eclipsar al producto principal.

Otro de los bocados más reconocibles de la carta es el bao fusión asiático-gaditana. En este caso, el pan bao sustituye al pan tradicional para acoger una pringa elaborada al estilo clásico, a la que se le añade salsa hoisin.

Bao de pringá de La Morena / Daniela Alias

El plato se acompaña con una mayonesa con comino con un toque dulce que redondea el conjunto y refuerza el carácter mestizo de la propuesta.

La Morena se suma así a una nueva generación de restaurantes que apuestan por reinterpretar la cocina local desde el respeto al producto y la creatividad, en una ciudad como Tarifa, cada vez más abierta a propuestas gastronómicas que van más allá de lo tradicional.