De Tarifa a Japón en bicicleta para cambiar vidas: el reto solidario de Alfie Recarte

Cruzar medio mundo sobre una bicicleta para garantizar el acceso a la educación de niñas en zonas rurales de la India. Ese es el reto que asume el arquitecto sanroqueño Alfie Recarte, que este sábado iniciará en Tarifa un viaje de más de 30.000 kilómetros hasta Japón con un objetivo solidario: facilitar el acceso a la educación de niñas del sur de la India mediante la donación de bicicletas.

La iniciativa, denominada “WheelyFogg 2026”, se desarrolla en colaboración con la Fundación Vicente Ferrer y ha sido presentada este jueves en el Ayuntamiento de Tarifa, donde se ha hecho un llamamiento al respaldo ciudadano.

Un viaje de más de 30.000 kilómetros por 35 países

Recarte partirá este sábado 17, a las 10.00 horas, desde la Isla de Tarifa, punto simbólico entre continentes. El recorrido le llevará a atravesar 35 países en un trayecto que unirá Europa y Asia exclusivamente sobre dos ruedas.

El reto combina aventura deportiva y compromiso social, con el propósito de recaudar fondos para proporcionar bicicletas a niñas de zonas rurales de la India, un medio de transporte clave para garantizar su asistencia regular a la escuela.

Bicicletas para garantizar el acceso a la educación

El proyecto se enmarca dentro del programa “Bicicletas con poder” de la Fundación Vicente Ferrer, que facilita bicicletas a estudiantes del sur de la India. Este recurso permite reducir los tiempos de desplazamiento, mejorar la seguridad en el trayecto y evitar el abandono escolar, especialmente en la adolescencia.

Según explica la fundación, disponer de una bicicleta no solo facilita la continuidad educativa, sino que refuerza la autonomía personal y el papel de las niñas dentro de sus comunidades.

Apoyo institucional y llamamiento a la ciudadanía

Durante la presentación del proyecto, el alcalde de Tarifa, José Antonio Santos, y la concejala de Deportes, Celia Rico, apelaron al espíritu solidario de la población y animaron tanto a deportistas como a vecinos a acompañar a Alfie Recarte en la salida del sábado.

Desde el Ayuntamiento se subrayó la importancia de respaldar la iniciativa no solo mediante donaciones, sino también con presencia y apoyo simbólico en el inicio del recorrido.