Alejandro Sanz lidera las nominaciones a los Premios Lo Nuestro

El cantante español Alejandro Sanz se sitúa en el podio de los artistas con más candidaturas en los Premios Lo Nuestro, que se celebrarán el 19 de febrero en Miami. Estos galardones reconocen a lo más destacado de la música latina y reunen tanto a figuras consolidadas como a nuevos talentos del panorama internacional.

En total son 5 las categorías de los premios en las que está nominado: Album del Año, La mezcla perfecta del año, Artista Pop Masculino del Año, Canción del año y Colaboracion del Año-Pop.

Sanz, que ha reivindicado en distintas ocasiones su vínculo personal y creativo con Algeciras, consolida así una trayectoria que mantiene su vigencia tanto en el mercado español como en el latinoamericano, donde su música continúa teniendo una amplia repercusión.

Diversidad de estilos en los Premios Lo Nuestro

El artista madrileño comparte protagonismo en esta edición con intérpretes de distintos géneros y generaciones, reflejo de la diversidad que caracteriza a estos premios. Entre los nominados destacan también Elena Rose, Alejandro Fernández o Mau y Ricky.

Las nominaciones de Sanz ponen de relieve el peso de sus producciones recientes, así como su capacidad para conectar con públicos diversos, un rasgo que ha definido su carrera durante más de tres décadas.