Alejandro Sanz defiende a Andalucía con una ingeniosa respuesta a Feijóo

Feijóo, durante el almuerzo de Navidad del PP de Madrid, y la respuesta de Alejandro Sanz.

El cantante Alejandro Sanz, Hijo Adoptivo de Algeciras y defensor de la cultura andaluza a nivel internacional, ha respondido con una irónica pero contundente publicación en redes sociales a los comentarios del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, quien aseguró durante la cena de Navidad de su partido que los andaluces no saben contar.

La respuesta de Sanz hace referencia al compás de la bulería, uno de los palos más identificativos del flamenco andaluz, utilizando esta referencia cultural como defensa simbólica de la identidad andaluza frente al comentario ofensivo del dirigente popular.

Las palabras de Feijóo surgieron cuando presumía de la costa gallega durante su discurso navideño ante los militantes populares. "Tenemos los mayores kilómetros de costa de España. Ya sé que los andaluces no están de acuerdo, pero no saben contar", afirmó el presidente del PP, generando risas entre los asistentes al acto.

El comentario escaló aún más cuando Feijóo continuó argumentando que las rías gallegas tienen "doble costa" y dejó entrever que los andaluces que, según él, no sabían hacer cálculos matemáticos básicos.

Una respuesta cargada de simbolismo

Fiel a su estilo, Alejandro Sanz optó por una respuesta breve pero profundamente simbólica. A través de su cuenta en la red social X, publicó: "Un dos tres, cuatro cinco seis, siete ocho, nueve diez. Un dos. Así se cuenta en Andalucía".

El mensaje, que no menciona directamente al líder del PP, constituye una defensa ingeniosa de Andalucía que hace referencia al compás característico de la bulería. En este género flamenco, el compás de doce tiempos se organiza de forma ternaria, dividiéndose en dos partes: "Un dos tres, cuatro cinco seis, siete ocho, nueve diez" (los diez primeros tiempos) y "un dos" (los dos últimos tiempos que cierran el compás).

De esta forma, Sanz no solo reivindicaba simbólicamente a Andalucía frente al comentario ofensivo, sino que elevaba la respuesta a una defensa de la identidad cultural andaluza y su propia forma de entender el ritmo y la medida.

La publicación de Sanz ha generado un impacto viral inmediato, acumulando decenas de miles de interacciones. La respuesta ha sido ampliamente compartida y aplaudida por usuarios de toda España, consolidándose como uno de los temas más comentados en redes sociales en las últimas horas.

Otras reacciones

La respuesta de Alejandro Sanz no fue la única. También se ha pronunciado, a través de un mensaje en su cuenta de Instagram, el cantante malagueño Pablo Alborán, quien ha asegurado que los andaluces cuentan "historias, compases, lunares. Y no tonterías".

El Partido Socialista de Andalucía, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda María Jesús Montero, y formaciones como Adelante Andalucía también se pronunciaron criticando duramente los comentarios de Feijóo.

María Jesús Montero calificó el comentario como una "falta de respeto", mientras que el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, respondió con una contrapropuesta: Sabemos contar perfectamente. Contamos la de tontos que hay en el PP.

El candidato de Podemos Andalucía a las próximas elecciones autonómicas, Juan Antonio Delgado, ha escrito otro mensaje en redes sociales en el que ha señalado a Feijóo por conocerse "muy bien la costa gallega", posteando la imagen en la que se le ve en un yate con el conocido narco gallego Marcial Delgado.

Desde la cuenta oficial de Vox en el Parlamento andaluz le han dicho a Feijóo que los andaluces sí saben contar y que, por ello, no cuentan con él "para nada".