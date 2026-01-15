Declaración de la Renta 2026: fechas clave que debes conocer

Sala de atención presencial de la declaración de la renta en oficinas

La Declaración de la Renta 2026, correspondiente al ejercicio fiscal de 2025, vuelve a marcar la agenda de millones de contribuyentes en España. Conocer con antelación el calendario oficial y los plazos de presentación es esencial para cumplir con las obligaciones tributarias y evitar sanciones.

La Agencia Tributaria suele estructurar la campaña en varias fases, con distintos sistemas de presentación que se activan de forma progresiva. Estas son las claves que conviene tener en cuenta.

Calendario oficial: fechas que debes conocer

La apertura de plazo de la campaña de la Renta de 2026 comienza el 8 de abril. El plazo para la presentación de declaraciones estará abierto hasta el día 30 de junio de 2026.

La Agencia Tributaria publica cada año el calendario fiscal oficial, donde se detallan las fechas exactas y los servicios disponibles para los contribuyentes.

Presentación por internet

La vía telemática es la primera en activarse. Desde el 8 de abril de 2026 se podrá presentar la declaración a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria, utilizando sistemas de identificación como certificado digital, Cl@ve o referencia.

Este canal permanece abierto hasta el final de la campaña, el 30 de junio, y es el más utilizado por los contribuyentes.

Presentación por teléfono

Semanas después del inicio de la campaña online, la Agencia Tributaria habilita la atención telefónica, siempre con cita previa. Este servicio está dirigido a contribuyentes que prefieren realizar la declaración con asistencia personalizada sin desplazarse.

Los ciudadanos que quieran realizar la declaración por teléfono podrán solicitar la cita previa desde el 29 de abril hasta el 29 de junio. Las llamadas para la atención telefónica se efectuan del 6 de mayo al 30 de junio de 2026. Se recomienda a los contribuyentes que prefieran hacer la declaración por via telefónica que soliciten la cita cuanto antes para asegurarla.

Presentación presencial en oficinas

La atención presencial en oficinas de la Agencia Tributaria funciona también con cita previa obligatoria. Este canal estará disponible para los ciudadanos del 1 al 30 de junio.

El plazo para solicitar la cita previa para la presentación presencial en oficinas comienza el 29 de mayo y termina el 29 de junio de 2026.

Si la declaración sale a pagar: qué debes tener en cuenta

Cuando el resultado de la Declaración de la Renta es a ingresar, los contribuyentes deben prestar especial atención a los plazos de pago.

El ultimo día para presentar la declaración con domiciliación bancaria es el 25 de junio de 2026. La campaña de la Renta finaliza de manera definitiva el día 30 de junio.

Entre las opciones disponibles para pagar se encuentran:

Pago único , mediante domiciliación o ingreso directo.

, mediante domiciliación o ingreso directo. Fraccionamiento del pago, normalmente en dos plazos sin intereses, siempre que se solicite dentro del calendario establecido.

Presentar la declaración con antelación facilita la gestión del pago y evita problemas de última hora, especialmente en los días finales de la campaña.