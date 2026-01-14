Tarifa derriba el antiguo matadero y abre la puerta a 56 nuevas viviendas públicas en Extramuros

Tarifa da esta semana un paso decisivo hacia su futuro urbano y social. Este martes, 13 de enero, ha comenzado la demolición del antiguo edificio del matadero, ubicado en la zona conocida popularmente como Extramuros, un espacio cargado de historia que inicia ahora una nueva etapa al servicio de la ciudad.

Así lo ha anunciado el alcalde de Tarifa, José Antonio Santos, a través de sus redes sociales, donde ha calificado la jornada como “un día importante” para el municipio. La actuación forma parte de un ambicioso proyecto de regeneración urbana que permitirá la construcción de 56 viviendas de protección oficial, además de otros equipamientos, en una parcela estratégica largamente pendiente de transformación.

El regidor ha destacado que se trata de un proyecto “muy necesario para muchas familias tarifeñas” y ha subrayado el intenso trabajo previo que ha hecho posible este avance. “Han sido días de mucho esfuerzo, de reuniones, de gestiones complejas y de trabajo codo a codo con los técnicos para que este paso sea hoy una realidad”, ha señalado.

Lejos de ser fruto de la casualidad, Santos ha remarcado que el inicio de la demolición responde a un compromiso firme del Ayuntamiento por facilitar el acceso a la vivienda y por seguir construyendo una Tarifa “más justa y con oportunidades para todos”.

Con el derribo ya en marcha, el siguiente objetivo es el inicio de las obras del nuevo edificio residencial, que permitirá ofrecer hogar y estabilidad a decenas de familias del municipio. “El trabajo continúa”, ha afirmado el alcalde.