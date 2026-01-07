100x100 Unidos por Tarifa sale en defensa del proyecto de 97 viviendas públicas tras la denuncia de Verdes Europa

El antiguo matadero municipal, donde el Ayuntamiento de Tarifa proyecta uno de los dos bloques de viviendas.

El proyecto de construcción de 97 viviendas públicas en régimen de alquiler en Tarifa se ha convertido en el centro de una controversia política después de que Verdes Europa Tarifa presentara una denuncia contra la actuación. Ahora, 100x100 Unidos por Tarifa ha salido al paso con un comunicado en el que defiende la legalidad del proyecto y respalda públicamente la gestión del delegado de Vivienda, Jorge Benítez.

Según explica el grupo municipal, la actuación cuenta con financiación europea, lo que implica un estricto sistema de fiscalización por parte de las instituciones europeas, el Gobierno de España, la Junta de Andalucía y los órganos de control interno del Ayuntamiento. "Se trata de una actuación plenamente supervisada y ajustada a la legalidad vigente", aseguran desde 100x100 Unidos por Tarifa.

El grupo defiende además que la legislación urbanística contempla expresamente la construcción de viviendas sociales en suelos de equipamiento, siempre que se destinen al alquiler social y se mantenga la dotación de locales municipales, condiciones que cumple el proyecto. Por tanto, según su argumentación, no existe merma del patrimonio público ni de los servicios municipales.

Realojos provisionales con compromiso de mejora

Uno de los puntos más sensibles del proyecto ha sido la reubicación de las asociaciones que ocupaban espacios en la zona de extramuros. 100x100 Unidos por Tarifa defiende que la Delegación de Vivienda ha actuado "con responsabilidad y transparencia", aunque reconoce que los nuevos locales no han podido entregarse de forma anticipada debido a los plazos exigidos por las subvenciones.

Esta circunstancia ha obligado a proponer realojamientos provisionales, "una medida adoptada con carácter transitorio" y con el compromiso de que las asociaciones contarán con espacios definitivos en mejores condiciones. En el caso concreto de Afita, el nuevo local tendrá una superficie aproximadamente tres veces mayor que la del actual.

El grupo también destaca el trabajo realizado para dar solución habitacional a las familias que residían en extramuros, garantizando alternativas dignas con el Ayuntamiento asumiendo los costes durante todo el periodo de construcción. Incluso concejales del grupo NAT colaboraron directamente en el traslado de los enseres de las familias, según subrayan.

"Contradicción entre el discurso y los hechos"

Desde 100x100 Unidos por Tarifa lamentan abiertamente el posicionamiento de Verdes Europa Tarifa, a quienes acusan de una "evidente contradicción" por afirmar públicamente estar a favor de la vivienda pública mientras impulsan iniciativas que ponen en riesgo su ejecución. "No resulta aceptable apoyar la vivienda social y, al mismo tiempo, promover acciones que pueden paralizarla", sentencian.

El grupo rechaza además que se ponga en duda la honestidad y profesionalidad de los responsables políticos y del personal funcionario del Ayuntamiento.

El comunicado termina con un mensaje contundente: si como consecuencia de actuaciones destinadas a bloquear el proyecto se produjera la pérdida de la financiación europea, desde 100x100 Unidos por Tarifa exigirán al ayuntamiento que depure las responsabilidades legales correspondientes, incluyendo los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse al interés general de Tarifa.

Con este posicionamiento, el grupo municipal reitera su compromiso con el derecho a una vivienda digna y defiende que la Delegación de Vivienda está trabajando "a contrarreloj" para que las 97 viviendas sean una realidad lo antes posible.