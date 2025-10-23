Tarifa logra finalmente la financiación europea para sus 97 viviendas sociales tras meses de incertidumbre

Tras meses de incertidumbre y advertencias sobre el riesgo de perder los fondos europeos, el Ayuntamiento de Tarifa ha confirmado que ha logrado asegurar la financiación necesaria para la construcción de las 97 viviendas sociales proyectadas desde el inicio de la legislatura. El logro llega después de superar los retrasos administrativos que amenazaban con dejar al municipio fuera del programa europeo Next Generation, y consolida a Tarifa como el único municipio andaluz que cumple todos los criterios subvencionables en materia de eficiencia energética y modelo co-living.

Relacionado El Ayuntamiento de Tarifa proyecta 97 viviendas sociales para alquiler con precios asequibles

El alcalde de Tarifa, José Antonio Santos, y el teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Jorge Benítez, anunciaron este avance destacando el “trabajo intenso y sostenido” del equipo técnico y político municipal. “Somos el único municipio de Andalucía que ha cumplido con todos los requisitos europeos, lo que convierte este proyecto en un referente para futuras promociones de vivienda social sostenible”, afirmó Santos.

Del riesgo de perder los fondos al ejemplo regional

El anuncio supone un giro de 180 grados respecto a la situación vivida el pasado mes de marzo, cuando el proyecto corría serio riesgo de no materializarse por la “parálisis administrativa” del Consistorio.

En aquel momento, el propio Benítez alertaba de las dificultades para cumplir con los plazos técnicos exigidos por Europa, ya que la ejecución debía completarse antes de junio de 2026. La falta de personal cualificado y la lentitud en la tramitación de expedientes amenazaban con hacer perder al municipio una subvención de 3,7 millones de euros, casi un tercio de la inversión total estimada en 12,3 millones.

“Entonces teníamos los plazos muy ajustados y una carga administrativa enorme; ahora podemos decir que el esfuerzo ha dado resultado”, ha reconocido Benítez, quien considera que lo conseguido “es una experiencia extrapolable a futuros proyectos de vivienda pública”.

Dos promociones estratégicas en el corazón urbano

El plan municipal contempla dos promociones complementarias:

59 viviendas en el antiguo Matadero Municipal , en la plaza de Mesina .

en el , en la . 38 viviendas en el antiguo Colegio de Extramuros, a pocos metros de distancia.

Ambos proyectos saldrán a adjudicación en régimen de alquiler con derecho a compra, una fórmula pensada para facilitar el acceso a la vivienda a jóvenes y familias locales.

En total, las parcelas suman 2.610 metros cuadrados de superficie y una construcción prevista de más de 7.000 metros cuadrados, con espacio para locales comerciales y trasteros.

Durante la jornada de este jueves, técnicos de ENDESA y del Ayuntamiento han trabajado conjuntamente en la reubicación del transformador eléctrico que abastece a toda la zona, paso previo a las obras de urbanización. El Ayuntamiento espera que los edificios antiguos estén demolidos antes de finales de año.

Un modelo de vivienda social sostenible y replicable

Las nuevas viviendas se han diseñado siguiendo criterios de construcción ecoeficiente, con sistemas energéticos de bajo consumo y espacios comunes destinados al co-living, una tendencia que promueve la convivencia y el uso compartido de áreas de trabajo y ocio.

El proyecto tarifueño se alinea así con las estrategias europeas de sostenibilidad y cohesión social, y se plantea como la primera de seis promociones de vivienda protegida que el Ayuntamiento prevé impulsar durante el actual mandato, con el objetivo de alcanzar unas 400 viviendas públicas hasta 2027.

Agradecimientos y nuevas metas

Santos y Benítez han expresado su agradecimiento a la delegada territorial de la Junta, Carmen Sánchez, y a la Dirección General de Vivienda por su implicación en el proceso. El equipo de gobierno asegura que ya trabaja en nuevas vías de financiación y cooperación, como cooperativas de vivienda o los Planes Estatales de Vivienda, para seguir ampliando la oferta de alquiler asequible en el municipio. “Tarifa ha demostrado que, con esfuerzo, se puede revertir una situación límite. Ahora nuestro reto es mantener este impulso y transformar el acceso a la vivienda en los próximos diez años”, concluyó el alcalde.