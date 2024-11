El Ayuntamiento de Tarifa proyecta 97 viviendas sociales para alquiler con precios asequibles

Tarifa/El Ayuntamiento de Tarifa proyecta la construcción de 97 Viviendas de Protección Oficial (VPO) en régimen de alquiler con el objetivo de ofrecer a los vecinos inmuebles con una renta entre los 350 y los 450 euros mensuales, aproximadamente, para pisos de uno a tres dormitorios.

Se trata de la primera promoción de viviendas sociales impulsada por el actual equipo de gobierno (PP y Nuevos Aires Tarifa) y que se levantará en sendas parcelas municipales de las calles San Sebastián y Mesina, actualmente ocupadas por el antiguo matadero municipal y el conocido como el colegio de extramuros, según avanza a Europa Sur el concejal de Urbanismo, Jorge Benítez (NAT).

Las 97 viviendas sociales se repartirán entre dos edificios. El proyecto inicial plantea un bloque de 38 pisos en la parcela del antiguo matadero con 19 viviendas de 47 metros cuadrados y otras 15 de 62,3 metros cuadrados, además de 198 metros cuadrados de locales comerciales y diez trasteros. El segundo bloque, en el recinto del antiguo colegio, tendrá 59 pisos de los que 43 serán de 51,4 metros cuadrados y los 16 restantes de 61,1 metros. En este segundo edificio habrá 316 metros cuadrados de locales para uso comercial. Las dos parcelas de la actuación suman 2.610 metros cuadrados, mientras que la superficie total construida ascenderá a 7.080 metros cuadrados.

El Consistorio ha obtenido una subvención de 3,7 millones de euros con cargo a los fondos Next Generation para la promoción de viviendas ecoeficientes que permitirán financiar en parte el proyecto. "Aunque a cambio tenemos unos plazos muy ajustados. Vamos a contrarreloj porque las viviendas deben estar listas en junio de 2026. Para ello, el Ayuntamiento recurrirá a la construcción industrializada, que ofrece plazos más cortos y a su vez es más sostenible", subraya Benítez. Así, varios elementos de la estructura vendrán ya configurados mediante módulos que se ensamblarán para dar como resultado los dos edificios en un plazo de 14 a 16 meses. Además, las viviendas contarán con medidas de ahorro y eficiencia energética.

En total, la edificación de los dos bloques está valorada en 12,3 millones de euros. "Ya estamos buscando financiación para obtener los 8,6 millones restantes. Teníamos previsto recurrir al Instituto de Crédito Oficial (ICO), pero como Tarifa se encuentra incluido en el Fondo de Ordenación y rigen planes de ajuste, no se nos permite el endeudamiento a largo plazo. Como alternativa, el Ayuntamiento pondrá a la venta unos suelos en Atlanterra para obtener el dinero necesario", especifica Benítez.

400 VPO municipales en el mandato

Esta promoción prevé ser la primera de seis iniciativas impulsadas desde la entidad local con el objetivo de erigir unas 400 viviendas protegidas públicas durante el mandato (hasta mayo de 2027). "Somos conscientes de los grandes problemas que hay en Tarifa para el acceso a la vivienda y la emancipación de los jóvenes. Por eso, nada más llegar al Ayuntamiento nos pusimos a trabajar en esta materia. Es un compromiso electoral y un reto que queremos cumplir", explica el edil.

La presión social por la falta de viviendas asequibles en Tarifa, la segunda ciudad más cara de Andalucía, se mantiene constante en la localidad y canalizada a través de plataformas como Tarifa no se vende, creada en principio para protestar contra el proyecto urbanístico del frente litoral de Los Lances, actualmente en suspenso, y que ahora dirige sus reivindicaciones hacia el derecho al acceso a la vivienda.

La parcela con el antiguo colegio de extramuros, en la calle Mesina de Tarifa. / Andrés Carrasco

"Estamos empezando desde cero. El anterior gobierno no dejó nada hecho y solo había una persona adscrita al departamento de vivienda, lo que demuestra el interés del equipo saliente en la materia. Por ejemplo, la línea de ayudas de Next Generation a la que nos hemos acogido estaba disponible desde el año 2022 y no se había aprovechado. Se podrían haber hecho trámites", según Benítez.

Para optimizar los apurados plazos marcados por la subvención, el Ayuntamiento prevé licitar de manera inminente la redacción del proyecto de ejecución de las viviendas. Este contrato permitirá diseñar, en un plazo estimado de tres o cuatro meses, todos los detalles constructivos como antesala a la contratación de la dirección de obra y la construcción en sí. Mientras tanto, la entidad local prevé cerrar la venta de los suelos de Atlanterra.

Requisitos para optar a las viviendas

Para poder optar a los pisos, será requisito imprescindible estar inscrito en el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda, donde se deberán mantener actualizados los datos relativos a la renta y composición de la unidad familiar, entre otros aspectos.

Las viviendas se adjudicarán entre los solicitantes conforme a una valoración que tendrá en cuenta la situación económica del núcleo familiar, más otra baremación social. En el plano económico, el tope de ingresos inicialmente fijado es el equivalente a cuatro veces el Iprem (Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples), lo que en 2024 se corresponde con unos ingresos máximos anuales de 33.600 euros. En cuanto a la evaluación social, aspectos como tener una edad inferior a los 35 años, hijos a cargo o pertenecer a colectivos de especial vulnerabilidad serán algunos de los aspectos que permitirán distribuir las viviendas.