Romerito: "No podemos bajar los brazos, hay que intentar el milagro"

El entrenador de la Real Balompédica Linense, Antonio Ruiz Romerito, instó a sus jugadores a “levantar la cabeza” después de hilvanar, ante el Xerez Deportivo (0-2), su quinta derrota consecutiva. “Quedan doce puntos y hay que intentar hacer el milagro. Si no salvamos la categoría, tenemos que morir con las botas puestas hasta el último suspiro, no podemos bajar los brazos”, dijo. El entrenador aseguró que sus jugadores “lo dejaron todo, corrieron y pelearon hasta el final” ante un enemigo que “suele tener más posesión y crear muchas más ocasiones”.

“Los aficionados están sufriendo, llevan varios años que nos duele y digo nos porque a mí me duele mucho esto”, reflexionó. “Ellos tienen que exigir y lo están haciendo, pero también deben entender la situación, es su club y tenemos que estar más unidos que nunca, aunque somos conscientes de que no le estamos dando alegrías”.

“No sé cómo explicarlo, pero la sensación que me da es que competimos bien ante un buen equipo como es el Xerez, pero como cometamos algún tipo de error lo pagamos muy caro, mientras que nosotros tuvimos nuestras ocasiones con el cero-uno pero no las transformamos en gol”, dijo el míster. “Lo intentamos hasta el final, pero cuando te quedas con un jugador menos, que igual podría haber sido amarilla. Al final la diferencia es que nosotros no lo metemos y ellos hacen gol cada vez que llegan”.

“A mí no me gusta hablar de los árbitros, pero es que siempre es contra nosotros”, lamentó. “Es la segunda semana en la que tenían que haber expulsado a un rival, hay un posible penalti a Fran Carbià que el linier dice que hay agarrón, pero que no es suficiente…”.

“Como sigamos cometiendo errores va a ser muy dfícil”, reflexionó Romerito en su comparecencia ante los medios. “En el primer gol se chocan dos jugadores nuestros, después la barrera se abre… y tenemos hasta la mala suerte que el balón le da a Fran Moreno. Estas cosas suceden cuando estás en nuestra situación”.

“¿Qué nos ha faltado? Haber metido el gol de Dani Villa al que he hecho referencia”, replicó. “Es que no metemos. Hay que ser más contundente”.

Romerito, que dijo “tener ánimo” para seguir trabajando “aunque ahora mismo la situación no es fácil”, respondió a una pregunta referida a la repetida ausencia de Álex Hernández desde su llegada al cargo. “Es una decisión mía. A lo mejor el sistema no le beneficia, pero igual esta semana intentamos otra cosa, porque creo que el equipo lo necesita. Tenemos que llegar con mucha más gente”.