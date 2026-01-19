Los Limpios, desde 1955: tres generaciones de carne de calidad en Algeciras

El Mercado de Abastos de Algeciras alberga negocios con historia, pero pocos pueden presumir de una trayectoria tan prolongada como Los Limpios, una carnicería familiar activa desde 1955. Al frente está Javi, tercera generación de una saga de carniceros y ganaderos que comenzó con su abuelo en Tarifa y que hoy sigue viva en pleno centro de la ciudad.

Javi y su empleado en el puesto de Los Limpios / Daniela Alias

Ganadería propia y control del origen

Una de las señas de identidad de Los Limpios es contar con ganadería propia, algo cada vez menos habitual. El ganado se cría en libertad, alimentado principalmente de hierba, y el proceso es directo: del campo al matadero y del matadero a la carnicería.

“Es como comprar directamente al matadero, pero sabiendo de dónde viene el producto”, resume Javi. Ese control del origen permite garantizar una calidad constante.

Compra seleccionada para garantizar la calidad

Además del ganado propio, la carnicería adquiere ternera, cerdo y cordero a mataderos de confianza. “Con cuatro vacas no daríamos abasto”, reconoce. La clave está en la selección: todo lo que se compra debe ser igual o mejor que el producto propio.

“Aquí no hay premio malo”, asegura. La filosofía es clara: priorizar la calidad por encima de todo, independientemente del tipo de carne o del proveedor.

Cortes de carne de 'Los limpios' / Daniela Alias

Vocación y relevo generacional

Con 35 años, Javi tuvo claro desde joven que quería seguir en el negocio familiar. Tras terminar sus estudios, optó por trabajar en la carnicería de su abuelo.

“Me gusta el contacto con la gente”, explica. Una vocación heredada y reforzada con el trato diario con los clientes.

La mejor receta: respetar el producto

A la hora de cocinar, su consejo es sencillo: cuanto mejor es la carne, menos hay que hacerle. Para un buen chuletón, recomienda una plancha o piedra bien caliente y sal gruesa por encima. Nada más.

“No hace falta embadurnarlo con mil cosas”, afirma. Para Javi, el mejor homenaje a una buena carne es dejar que hable por sí sola.