La Organización de Productores Pesqueros Artesanales crea la marca 'Pescador y Mariscos de La Atunara", en La Línea

La Organización de Productores Pesqueros Artesanales OPP72 presentó este lunes la marca colectiva Pescados y Mariscos de La Atunara OPP72, que marca un hito para la pesca artesanal de La Línea de la Concepción y para la flota que opera desde el Puerto de La Atunara. El nuevo sello de calidad nace con el objetivo de prestigiar, identificar y proteger los productos capturados por la flota linense, garantizando su origen, frescura y trazabilidad desde el mar hasta la mesa.

Impulsada por la Organización de Productores Pesqueros Artesanales OPP72, la marca se concibe como una herramienta estratégica para reforzar la posición del pescado local en el mercado, diferenciarlo frente a producciones de otras zonas y poner en valor un modelo de pesca sostenible, responsable y profundamente ligado al territorio. El distintivo está respaldado por un reglamento de uso integrado en los planes de producción y comercialización de la entidad, lo que garantiza el cumplimiento de estándares comunes por parte de todos los productores adheridos.

La nueva identidad corporativa da continuidad a una estrategia iniciada en 2023 con el etiquetado de la concha fina de La Atunara, y entra ahora en su fase plenamente operativa con la identificación de nuevas especies. En esta primera etapa, el sello se aplicará a pescados como la gallineta, el pargo y el gallo, capturados tanto en roca como en altura, reforzando la transparencia y la confianza del consumidor final.

Uno de los pilares del proyecto es la mejora de la trazabilidad y la información al consumidor. La OPP72 ha comenzado a implantar sistemas avanzados de identificación, como la serigrafía pieza a pieza y el etiquetado con código QR, que permite conocer el origen del producto, el arte de pesca empleado y otros datos relevantes. Estas medidas buscan proteger el valor añadido del pescado artesanal y facilitar un consumo informado y de proximidad.

Una concha fina, señalada con los datos de la OPP72

La marca colectiva responde también a la necesidad de defender la viabilidad económica del sector en un contexto especialmente complejo, marcado por el calentamiento de las aguas, la proliferación de algas invasoras y la alteración de los caladeros tradicionales. Frente a estos desafíos, la OPP72 apuesta por la organización colectiva, la innovación en las lonjas y la custodia alimentaria como elementos clave para asegurar el futuro de la actividad pesquera.

La presentación pública de la marca se enmarcó en la celebración de las I Jornadas de Pescados y Mariscos de La Atunara, concebidas como un escaparate para difundir el valor del producto local y el trabajo de los pescadores y pescadoras. El acto tuvo lugar en el Puerto de La Atunara y contó con la asistencia de representantes del Ayuntamiento de La Línea de la Concepción, la Diputación de Cádiz y la Junta de Andalucía, que mostraron su respaldo a una iniciativa considerada estratégica para la economía y la identidad del barrio marinero.

El encuentro concluyó con la proyección de un vídeo promocional de la marca y una degustación de productos pesqueros, simbolizando el arranque de un sello que aspira a convertirse en referente de calidad de la pesca artesanal linense y en una herramienta clave para acercar al consumidor el valor real del pescado de La Atunara.