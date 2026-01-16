Tarifa llega a Fitur 2026 como un destino integral de playa, naturaleza, gastronomía y cultura

Tarifa participa este año en la Feria Internacional del Turismo (Fitur 2026, en Madrid) dentro de un formato renovado impulsado por el Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Cádiz que apuesta por una promoción conjunta, cohesionada y temática de la provincia gaditana. Bajo este nuevo modelo, las presentaciones se organizan en bloques temáticos, permitiendo mostrar la riqueza de Cádiz desde múltiples perspectivas y reforzando la aportación de cada municipio dentro de una estrategia común.

Tarifa acude a la feria bajo el paraguas del Patronato Provincial de Turismo y de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, integrándose plenamente en esta visión que proyecta a Cádiz como un destino global, diverso y complementario. El objetivo es claro: posicionar la provincia como un conjunto de experiencias únicas, donde cada territorio aporta identidad, autenticidad y propuestas diferenciadas.

Tarifa, presente en todos los bloques temáticos de Fitur 2026

La ciudad estará representada en todos los bloques temáticos del Patronato, mostrando la amplitud de su oferta turística. Así, el miércoles 21 de enero, primer día de la feria, Tarifa participará en la presentación del bloque Auténtico Cádiz en el que Tarifa se presenta como destino de referencia para nómadas digitales: un lugar donde vivir, trabajar y disfrutar todo el año. También habrá una presentación en el bloque de Cádiz y Cultura, donde la localidad presentará su Festival de Música Folk, el Festival de Cine Africano (FCAT) y el valor patrimonial de Baelo Claudia.

Al día siguiente, jueves 22, tendrá lugar la presentación del Bloque Horizonte Cádiz en el que Tarifa expondrá su reciente adhesión a la Red de Destinos Turísticos Inteligentes, un paso clave hacia la modernización y la excelencia.

Ya el viernes 23 de enero, último día de visitas profesionales a la feria, se presentarán los bloques Naturalmente Cádiz, en los que Tarifa presentará el Parque Natural del Estrecho y la biodiversidad del entorno como referente del turismo de naturaleza; y el bloque El Deporte en Cádiz, donde Tarifa aporta su liderazgo en deportes de deslizamiento y su apuesta por el bienestar con el Tarifa Spirit Festival.

Presentación propia: “Tarifa para vivirla. Camino a la excelencia”

Además de su participación en los bloques temáticos, Tarifa contará con una presentación específica en el espacio del Campo de Gibraltar que tendrá lugar el jueves 22 de enero. El alcalde, José Antonio Santos, y el delegado de Turismo, Jorge Benítez, presentarán la estrategia turística del municipio y el vídeo promocional Tarifa 2026, centrado en la excelencia, la sostenibilidad y la calidad de vida como ejes de desarrollo.

Tarifa, protagonista gastronómica del atún rojo del Estrecho

Tarifa tendrá también un papel destacado en las actividades gastronómicas organizadas por el Patronato Provincial de Turismo y Turismo Andaluz, junto a los otros destinos del atún rojo: Conil, Barbate y Zahara.

Los cuatro municipios ofrecerán una demostración culinaria del “pata negra del mar”, el atún rojo del Estrecho, con elaboraciones exclusivas de cocineros representativos de cada destino.

Tarifa estará representada por los cocineros Francisco Silva y Sadda Wade, del restaurante El Lola Tarifa, quienes prepararán su Croissant de atún trufado, tapa Lerele, ganadora del primer premio del jurado popular en la última Ruta del Atún Rojo de Tarifa.

La materia prima será cedida por las comercializadoras tarifeñas Tarifa Tuna, OPP78 y JC Mackintosh. Además, el público podrá degustar el dulce más emblemático de la ciudad: la Cajilla, elaborada por Pastelería La Tarifeña.