Croissants del Okay a tu gusto: en Sal Dulce de La Línea, tú eres el chef

A partir del 7 de junio, el establecimiento Sal Dulce, ubicado en la Plaza de la Iglesia de La Línea, presenta su nueva propuesta gastronómica: “Croissant a tu gusto”. Se trata de un concepto innovador que ofrece a los clientes la posibilidad de personalizar su croissant combinando diferentes tipos de masa, rellenos salados y toppings, adaptándolo así a sus preferencias.

Con esta iniciativa, el local apuesta por una experiencia más participativa, en la que cada comensal puede crear su propia versión de este clásico de la pastelería. Además, como oferta especial de lanzamiento, Sal Dulce Tapas ofrecerá una bebida gratuita con cada “Croissant a tu gusto” hasta el próximo 30 de junio.

Otra de las novedades de esta propuesta es la incorporación de la “Ruleta de la Suerte”, una dinámica promocional que garantiza un premio seguro con cada consumición de este producto. De este modo, la experiencia no solo es gastronómica, sino también lúdica.

Con "Croissant a tu gusto” debes elegir primero el tipo de croissant entre el clásico, de semillas o negro. En segundo lugar puedes seleccionar entre varios tipos de relleno de ternera, atún o pollo; en total hay 6 posibilidades. Y por último, añade diferentes toppings y salsas, como aguacate, tomate, cebolla, rúcula... A partir de ahora en Sal Dulce tú eres el chef, y puedes crear tu combinación favorita, todo un lujo para el paladar.

Sal Dulce

Sal Dulce Tapas by Okay es un innovador establecimiento gastronómico ubicado en la Plaza de la Iglesia de La Línea de la Concepción, Cádiz. Inaugurado en mayo de 2024, este local representa una evolución de la reconocida Pastelería Okay, fusionando su tradición en repostería con una propuesta culinaria que combina sabores dulces y salados en un ambiente acogedor y moderno.

La oferta gastronómica de Sal Dulce Tapas destaca por su creatividad y originalidad. Además, el menú incluye opciones tradicionales como montaditos, ensaladas y platos elaborados con productos del mar, como tataki y tartar de atún o quisquillas. El establecimiento cuenta con una amplia terraza y un salón interior luminoso, ofreciendo un espacio ideal tanto para desayunos y meriendas como para almuerzos y cenas. El horario de atención es de lunes a domingo, de 9:00 a 00:00, cerrando los martes. La atención al cliente es destacada por su amabilidad y eficiencia, creando un ambiente familiar y relajado.

Sal Dulce Tapas by Okay ha sido bien recibido por la comunidad local y visitantes, lo convierte en una parada obligatoria para quienes buscan una experiencia gastronómica única en el corazón de La Línea de la Concepción.