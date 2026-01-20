El plan de moda para desconectar en el Campo de Gibraltar: un taller de cerámica en plena naturaleza

Desconectar del móvil, trabajar con las manos y compartir una experiencia creativa con amigos. Ese es el plan que gana cada vez más seguidores en el Campo de Gibraltar y que tiene como escenario un taller de cerámica en El Pelayo (Algeciras), dirigido por la ceramista Mon Ruiz Díaz.

En un contexto marcado por la hiperconexión y el ritmo acelerado, la cerámica se ha convertido en una alternativa de ocio ligada al bienestar, la calma y la creatividad. “La cerámica te devuelve a las raíces, te conecta con la tierra y contigo misma. Es muy terapéutica”, explica Mon, vinculada a este oficio desde joven.

Un taller de cerámica en El Pelayo para volver a lo esencial

Aunque desarrolla trabajos por encargo para restaurantes, tiendas y proyectos decorativos, Mon no cuenta con una tienda física. Su taller funciona como espacio creativo y formativo, donde ofrece cursos y talleres intensivos dirigidos a personas sin experiencia previa.

En las sesiones enseña las técnicas básicas de la cerámica, con las que las participantes pueden crear piezas funcionales que luego utilizan en casa. El valor, explica, no está solo en el resultado final, sino en el proceso y en el tiempo dedicado a una misma.

El plan perfecto para hacer cerámica con amigos

Uno de los formatos que más éxito tiene son los talleres de fin de semana para grupos, una opción cada vez más demandada para planes entre amigos, cumpleaños o celebraciones especiales. “Se juntan, hacen cerámica y luego se van a comer. Es una experiencia compartida que engancha”, señala.

Durante dos horas, el móvil queda a un lado y la atención se centra en el barro, la creatividad y la conversación, convirtiendo la cerámica en una actividad terapéutica y social a partes iguales.

Para obtener más información sobre los cursos, talleres y experiencias, el contacto se realiza a través de Instagram, @monruizdiaz, donde Mon comparte sus trabajos y las piezas creadas por sus alumnas.