Algeciras saca a concurso cuatro años de cuentos, talleres y encuentros con autores en sus bibliotecas

Taller 'Amigos tan distintos', dirigido a niños de entre 6 y 8 años, en la biblioteca municipal Cristóbal Delgado.

La lectura volverá a ocupar un papel protagonista en la vida cultural de Algeciras. El Ayuntamiento ha sacado a licitación un contrato de 13.500 euros para impulsar, durante los próximos cuatro años (2025, 2026, 2027 y 2028), un completo programa de animación a la lectura en la red de bibliotecas públicas, especialmente en la bautizada con el nombre de Cristóbal Delgado, en el Centro de Documentación José Luis Cano.

Cuentacuentos, talleres, certámenes literarios y encuentros con escritores formarán parte de una iniciativa que busca “formar lectores y hacer de las bibliotecas espacios vivos y acogedores”.

Algeciras apuesta por las bibliotecas como motor cultural

El fomento de la lectura y las bibliotecas públicas van de la mano, y el Ayuntamiento de Algeciras quiere reforzar ese vínculo con un nuevo contrato que cubrirá los años 2025, 2026, 2027 y 2028. La licitación, publicada en el perfil del contratante municipal, tiene como objetivo dinamizar la red de bibliotecas públicas a través de actividades culturales gratuitas dirigidas a todos los públicos.

El presupuesto base de licitación asciende a 11.157 euros sin impuestos (13.500 euros IVA incluido) y el plazo de ejecución se extenderá durante cuatro años. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 24 de noviembre.

Según recoge el pliego, “la lectura y las bibliotecas son claves para el desarrollo personal, social y cultural de los ciudadanos”. Por ello, el consistorio busca una programación anual que ayude a convertir estos espacios en auténticos puntos de encuentro y aprendizaje, no solo para los lectores habituales, sino también para quienes se acercan por primera vez al mundo de los libros.

Tres líneas de acción: cuentos, talleres y autores

El contrato se divide en tres lotes que abarcan desde la animación infantil hasta las actividades para adultos, con un enfoque transversal que combina educación, cultura y ocio.

1. Sesiones de cuentacuentos

Pensadas para el público infantil y familiar, las bibliotecas ofrecerán un mínimo de veinte sesiones anuales de narración oral. Cada sesión, de unos 60 minutos, combinará historias y juegos con manualidades, transmitiendo valores como la igualdad, la convivencia o la diversidad.

Durante eventos especiales —como la Feria del Libro o el Día de la Biblioteca— se celebrarán sesiones adicionales, incluso al aire libre, en plazas y parques de la ciudad.

2. Talleres, certámenes y actividades artísticas

El segundo bloque del contrato se dirige a todos los públicos y pretende “acercar el libro y la lectura de forma dinámica y lúdica”. Incluye al menos dos certámenes, seis talleres y once actividades anuales, con temáticas variadas que serán acordadas por cada biblioteca.

Los contenidos estarán adaptados a las edades de los participantes y podrán integrar otras disciplinas artísticas, fomentando la creatividad y el pensamiento crítico.

3. Conferencias y encuentros con autores

El tercer lote apuesta por el diálogo y la reflexión. Se prevén nueve encuentros anuales con escritores de reconocido prestigio, tanto de literatura infantil como para adultos.

La empresa adjudicataria propondrá una selección de autores, y la biblioteca elegirá entre ellos los más adecuados. Además, se organizarán conferencias temáticas que abordarán el papel de las bibliotecas como mediadoras culturales y como espacios para cultivar el hábito lector.

Un espacio libre, dinámico y acogedor

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento quiere que las bibliotecas municipales sigan siendo mucho más que salas de lectura: lugares vivos, participativos y abiertos a toda la ciudadanía.

El pliego insiste en que cada actividad deberá contribuir a “presentar la biblioteca como un espacio libre, dinámico y acogedor, donde los ciudadanos encuentren un punto de encuentro con la cultura, la creatividad y la comunidad”.

El futuro adjudicatario deberá contar con profesionales cualificados para el desarrollo de las sesiones, así como aportar los materiales, accesorios y elementos necesarios para cada actividad, desde los premios de los certámenes hasta los utensilios de los talleres.

El contrato —modesto en presupuesto pero ambicioso en objetivos— busca reforzar el papel de las bibliotecas como motor cultural de la ciudad y fomentar entre los algecireños el placer de leer, compartir y aprender.