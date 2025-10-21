Algeciras celebra el Día de las Bibliotecas: talleres, cuentos y un guiño a quienes aún creen que leer sí te hace mejor persona

¿Leer te hace mejor persona? La pregunta, que incendió las redes tras unas declaraciones de la influencer María Pombo el pasado mes de septiembre, vuelve a flotar estos días en el aire. Y no podía hacerlo en mejor escenario: el Día Internacional de las Bibliotecas, que Algeciras celebra esta semana con una programación repleta de talleres, cuentos y visitas guiadas para los más pequeños.

La cita, que se conmemora el 24 de octubre, llega este año bajo el lema “Contra la desinformación: bibliotecas”, una iniciativa del Ministerio de Cultura para reivindicar el papel esencial de estos espacios en tiempos de bulos, fake news y verdades a medias. Las bibliotecas, recuerdan, no sólo ofrecen acceso a libros, prensa o bases de datos fiables, sino que enseñan a los usuarios a pensar de forma crítica y a distinguir la información real del ruido digital.

Programación del 21 al 24 de octubre

En Algeciras, el epicentro de las actividades será la biblioteca municipal Cristóbal Delgado, ubicada en el Centro Documental José Luis Cano. Desde este martes, 21 de octubre, los escolares participarán en actividades de fomento a la lectura como ¡Cuidado, anda suelto un hechizo!, que se repetirá los días 21 y 23 de octubre a las 10:00.

El jueves 23, a las 17:30, los niños de entre 6 y 8 años podrán disfrutar del taller Amigos tan distintos, mientras que el viernes 24, Día Internacional de las Bibliotecas, se celebrará la actividad escolar Descubre tu biblioteca por la mañana y el taller Cocina tu historia, dirigido a menores de 9 a 12 años, por la tarde. Ambas propuestas requieren inscripción previa en el correo biblioteca.actividades@algeciras.es y cuentan con aforo limitado a 16 plazas.

Algeciras celebra esta semana el Día de las Bibliotecas con talleres y charlas dirigidas al público infantil.

El Ayuntamiento de Algeciras subraya que el objetivo de esta semana es “visibilizar la importancia de la lectura y de los agentes mediadores” —familias, educadores y creadores literarios—, recordando que los libros siguen siendo una brújula fiable en medio del ruido informativo.

Así que, aunque algunos insistan en que leer no te hace mejor persona, esta semana en Algeciras sobrarán los motivos para creer que, al menos, sí te hace un poco más libre.