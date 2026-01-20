Esta empresa familiar te lleva la fruta del Campo de Gibraltar a la puerta de casa
La empresa Sur Frutas surge durante la pandemia como una alternativa para las personas mayores que no podían salir de casa
El plan de moda para desconectar en el Campo de Gibraltar: un taller de cerámica en plena naturaleza
La empresa familiar Sur Frutas nació en 2020 como respuesta a una necesidad cotidiana: facilitar el acceso a fruta y verdura fresca a personas que quieren comer sano, pero no siempre pueden desplazarse o cargar peso. Al frente del proyecto está Esther, impulsora de esta iniciativa familiar basada en el producto de calidad y el trato cercano.
La empresa reparte a domicilio fruta y verdura seleccionada, con pedidos adaptados a las necesidades de cada cliente, ya sea por peso o por unidades. “Pensamos especialmente en las personas mayores y en quienes no tienen tiempo para ir a comprar”, explica Esther.
Una empresa familiar en crecimiento
Sur Frutas es un proyecto que, en la actualidad, cuenta con tres repartidores y una organización diaria basada en la planificación de pedidos y la compra de mercancía fresca, que se renueva de forma constante para evitar desperdicios.
El día comienza temprano, preparando los encargos y atendiendo a los clientes a través de su WhatsApp, sus redes sociales, su web o por teléfono, los canales más habituales para realizar los pedidos.
Producto nacional y de cercanía
La mayor parte del producto procede de huertos cercanos y de zonas como Conil, la Axarquía malagueña, Almería o la Costa Tropical, priorizando siempre el origen nacional. “Buscamos fruta y verdura fresca, directamente del agricultor, sin intermediarios ni manipulaciones innecesarias”, señala Esther.
Los productos de temporada son los más demandados, como las naranjas en invierno, además de verduras para guisos o para la alimentación infantil.
Clientes fieles y nuevos servicios
Aunque las grandes superficies forman parte de la competencia directa, Sur Frutas basa su crecimiento en la fidelidad del cliente y en la calidad del producto.
Además del reparto a particulares, la empresa suministra fruta fresca a empresas y organiza mesas de fruta para eventos.
Entre sus productos más singulares que vende esta empresa destaca el mamey, una fruta tropical muy demandada por clientes dominicanos. Con ella se realizan zumos y postres típicos de esa región.
Lotes ahorro y cestas de regalo
Uno de los productos más vendidos es el lote ahorro familiar, con patatas, tomate, pimiento, cebolla, ajo, huevos y pan, pensado para facilitar una compra básica a precio ajustado. Sur Frutas también elabora cestas de regalo personalizadas, que se adaptan a las necesidades y los bolsillos de cada cliente.
Con este modelo, la empresa continúa creciendo, apostando por la proximidad, la confianza y una alimentación saludable.
También te puede interesar
Lo último