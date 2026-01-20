Esta empresa familiar te lleva la fruta del Campo de Gibraltar a la puerta de casa

Sur Fruta te lleva la huerta a la puerta de casa

La empresa familiar Sur Frutas nació en 2020 como respuesta a una necesidad cotidiana: facilitar el acceso a fruta y verdura fresca a personas que quieren comer sano, pero no siempre pueden desplazarse o cargar peso. Al frente del proyecto está Esther, impulsora de esta iniciativa familiar basada en el producto de calidad y el trato cercano.

La empresa reparte a domicilio fruta y verdura seleccionada, con pedidos adaptados a las necesidades de cada cliente, ya sea por peso o por unidades. “Pensamos especialmente en las personas mayores y en quienes no tienen tiempo para ir a comprar”, explica Esther.

Una empresa familiar en crecimiento

Sur Frutas es un proyecto que, en la actualidad, cuenta con tres repartidores y una organización diaria basada en la planificación de pedidos y la compra de mercancía fresca, que se renueva de forma constante para evitar desperdicios.

Mercancía de Sur Frutas / Daniela Alias

El día comienza temprano, preparando los encargos y atendiendo a los clientes a través de su WhatsApp, sus redes sociales, su web o por teléfono, los canales más habituales para realizar los pedidos.

Producto nacional y de cercanía

La mayor parte del producto procede de huertos cercanos y de zonas como Conil, la Axarquía malagueña, Almería o la Costa Tropical, priorizando siempre el origen nacional. “Buscamos fruta y verdura fresca, directamente del agricultor, sin intermediarios ni manipulaciones innecesarias”, señala Esther.

Los productos de temporada son los más demandados, como las naranjas en invierno, además de verduras para guisos o para la alimentación infantil.

Clientes fieles y nuevos servicios

Aunque las grandes superficies forman parte de la competencia directa, Sur Frutas basa su crecimiento en la fidelidad del cliente y en la calidad del producto.

Además del reparto a particulares, la empresa suministra fruta fresca a empresas y organiza mesas de fruta para eventos.

Mesas de frutas de Sur Frutas / Daniela Alias

Entre sus productos más singulares que vende esta empresa destaca el mamey, una fruta tropical muy demandada por clientes dominicanos. Con ella se realizan zumos y postres típicos de esa región.

Lotes ahorro y cestas de regalo

Uno de los productos más vendidos es el lote ahorro familiar, con patatas, tomate, pimiento, cebolla, ajo, huevos y pan, pensado para facilitar una compra básica a precio ajustado. Sur Frutas también elabora cestas de regalo personalizadas, que se adaptan a las necesidades y los bolsillos de cada cliente.

Con este modelo, la empresa continúa creciendo, apostando por la proximidad, la confianza y una alimentación saludable.