Quejas en Algeciras por falta de iluminación en los campos de fútbol de La Menacha

Uno de los focos apagados durante la tarde noche en los campos de La Menacha.

Familiares y usuarios de los campos de fútbol de La Menacha, en Algeciras, han vuelto a mostrar su malestar ante la persistente falta de iluminación en estas instalaciones deportivas. La situación, según denuncian, se arrastra desde el año 2024, periodo durante el cual han trasladado en repetidas ocasiones sus quejas al Ayuntamiento de la ciudad sin que, hasta el momento, se haya dado una solución efectiva.

Varios padres de niños de diferentes clubes de la ciudad que juegan y se entrenan entre semana en la ciudad deportiva han hecho llegar imágenes a Europa Sur que evidencian las deficiencias en el alumbrado, una circunstancia que dificulta el desarrollo normal de entrenamientos y partidos, especialmente en horario de tarde y noche. Según relatan, desde el Consistorio se les ha comunicado en distintas ocasiones la instalación de nuevas luces LED, una promesa que, aseguran, nunca llega a materializarse.

A esta problemática se suma la denuncia por el escaso mantenimiento general de las instalaciones. Los usuarios señalan el deterioro progresivo de los campos y la falta de actuaciones periódicas para garantizar unas condiciones adecuadas de uso, lo que incrementa la preocupación entre deportistas y familias.

Ante esta situación, los afectados reclaman una intervención urgente por parte del Ayuntamiento que permita poner fin a una problemática que consideran prolongada e injustificada, y que afecta directamente a la práctica deportiva y a la seguridad de los usuarios.