Pasarela Tío Pepe 2026: el Campo de Gibraltar muestra su talento en la moda flamenca

La comarca del Campo de Gibraltar reafirma su apuesta por la moda flamenca en la Pasarela Tío Pepe 2026, un evento que se celebrará el 25 de enero y que reunirá a destacados creadores de la región. Esta participación subraya el compromiso de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar con la promoción del talento local, la artesanía y la identidad cultural andaluza.

Stand institucional para impulsar la moda comarcal

La Mancomunidad contará con un stand propio en el recinto de la pasarela, diseñado como un escaparate del diseño campogibraltareño. Allí, los diseñadores podrán exhibir sus colecciones, destacando la calidad, innovación y diversidad que caracteriza a la moda flamenca de la comarca.

Moda flamenca del Campo de Gibraltar / Europapress

Talento local reconocido: diseñadores y artesanos

Entre los participantes figuran Gema Valero, Gloria Coca, Ángel Barrera, Rafael Leveque, Rocío Segovia y Alejandro Andana, quienes presentarán sus propuestas con identidad propia y alta calidad técnica. Además, la diseñadora de complementos Koki y Punto mostrará sus bolsos artesanales, reforzando la importancia de la artesanía dentro del traje flamenco.

Compromiso institucional con la proyección del sector

La vicepresidenta de la Mancomunidad, María Teresa García León, destacó que la participación en la pasarela es una muestra del talento y profesionalidad de los diseñadores locales, así como del respaldo institucional para potenciar su crecimiento y proyección más allá de la comarca.

Por su parte, la presidenta, Susana Pérez Custodio, resaltó la apuesta por dar visibilidad a los creadores del Campo de Gibraltar en grandes escenarios, recordando la participación exitosa del sector en Fitur 2025 como ejemplo de creatividad y capacidad emprendedora.