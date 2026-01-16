Día de la Croqueta en el Campo de Gibraltar: ruta de lugares para celebrarlo

El Campo de Gibraltar es el sitio perfecto para celebrar el Día de la Croqueta. Cuenta con propuestas que combinan tradición, producto local y creatividad culinaria. Varios establecimientos de la comarca convierten este bocado clásico en el eje de una ruta gastronómica que recorre distintos municipios y estilos de cocina.

Las croquetas de Willy 1975: del chipirón al puchero

Entre los locales destacados figuran Willy 1975, en Palmones, donde el protagonismo recae en la croqueta de chipirones, una de las más demandadas por su sabor intenso y su bechamel equilibrada. La carta se completa con otras variedades como carabinero, bacalao, puchero, jamón o pollo de corral.

Croquetas de chipirones en Willys 1975 / Daniela Alias

La propuesta apuesta por recetas reconocibles, elaboradas con materias primas de calidad y pensadas para un público amplio.

La Perseverancia: queso azul y cebolla caramelizada

Otra parada señalada es La Perseverancia, de Algeciras, donde sobresale la croqueta de queso azul con cebolla caramelizada.

Croqueta de 'La Perseverancia' / Daniela Alias

Se trata de una receta que apuesta por sabores intensos, con una textura cremosa y un equilibrio entre la potencia del queso y el dulzor de la cebolla.

Q’rros: secreto, miel y cecina como sello propio

En Q’rros, también en la ciudad algecireña, la croqueta se presenta con un perfil más innovador. Destacan especialmente las de secreto con miel, una combinación que une matices dulces y salados, y las de cecina, valoradas por su sabor ahumado y persistente.

De izquierda a derecha, croquetas de cecina y de secreto con miel / Daniela Alias

La oferta mantiene el formato tradicional, pero introduce contrastes que amplían el abanico de sabores.

Casa Julia: la centolla como protagonista

En la Taberna Casa Julia, en San Roque, la croqueta adquiere un carácter claramente marinero. La de centolla se sitúa entre las más reconocidas, elaborada con un relleno que prioriza el sabor del crustáceo y una presentación que respeta la receta clásica.

La Taberna del Loco: croquetas de chuletón

La ruta se cierra en Algeciras, con La Taberna del Loco, donde la croqueta de chuletón representa la versión más contundente de este plato. La propuesta se dirige a quienes buscan sabores intensos ligados a la carne, sin renunciar a la textura cremosa que define a la croqueta tradicional.