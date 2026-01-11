San Roque conmemora los 311 años de la llegada desde Gibraltar de la imagen de Santa María la Coronada

Cada 11 de enero San Roque conmemora el aniversario de la llegada desde Gibraltar de la imagen de Santa María la Coronada, patrona de la localidad. Este domingo se ha celebrado una misa en su honor oficiada por el párroco José Manuel Sánchez Cote con la asistencia de la alcaldesa accidental, María del Mar Collado; el presidente del Consejo Local y Sacramental de Hermandades y Cofradías, José Luis Perales; el hermano mayor de la Venerable Hermandad de Gloria de Nuestra Excelsa Patrona Santa María la Coronada, Francisco Becerra; así como otras autoridades y representantes de hermandades y cofradías.

Durante la misa, el párroco ha bendecido un nuevo juego de ráfagas de plata para la Virgen. Al término de la función, también ha tenido lugar la ceremonia de donación e imposición de la faja de oficial general por parte de Antonio Ruiz Benítez.

Este acto lo presentó Jose Angel Vázquez Díaz, secretario de la junta de gobierno de la hermandad de la Coronada, quien al empezar mostró el apoyo de todos hacia el alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, por la situación familiar que atraviesa como consecuencia del estado de salud de su hija Irene.

“Hoy hago, en calidad de humilde soldado de España, esta donación de mi faja de general del Ejército de Tierra. Llevarla conlleva una enorme responsabilidad, por tanto este objeto que ofrezco a la Virgen no es solo un ornamento, es el valor de representar una vida de dedicación a España y, aunque el ofrecimiento es a título personal, también enaltezco a los soldados españoles que defienden a su patria y sus gentes”, señaló el general.

Después, el hermano mayor, Francisco Becerra, le dio un obsequio y le impuso la medalla de la hermandad, dándose así por concluido el acto.

Llegada en 1715

Tal día como hoy en el año 1715 llegaban desde Gibraltar las imágenes de San Sebastián y la Virgen de los Remedios. Una vez en la parroquia pasó a la advocación de Santa María la Coronada, presidiendo el altar mayor y siendo titular de la parroquia del mismo nombre.

La imagen de Santa María la Coronada se ha presentado vestida de reina en el presbiterio de la parroquia con saya bordada sobre tisú de oro, el tradicional manto de salida de brocado salmón y toca de sobremanto de encaje de Bruselas. Completaba el conjunto el juego de coronas y cetro de plata sobredorada del siglo XVIII, así como el juego dorado de ráfagas de 2015 y media luna de 2023.

La patrona ha estrenado para la ocasión en su tocado un tejido antiguo de seda bordado en oro rematado con encaje de hilo de oro, así como un peto realizado con un espolín también retamado con el mismo encaje.

La imagen ha lucido también el estreno de la restauración del juego de pendientes, que ha consistido en la limpieza del dorado, la reposición de piezas de cristal inexistentes y el cambio de cogida.