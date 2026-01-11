El alcalde de San Roque lanza un mensaje de esperanza desde la UCI: “Irene se aferra a vivir y a luchar”

Irene Ruiz Domínguez, cuelga un cartel con la foto de su padre, Juan Carlos Ruiz Boix, alcalde de San Roque, durante las pasadas elecciones municipales de 2023.

El alcalde de San Roque y secretario provincial del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, ha vuelto a dirigirse este fin de semana a la ciudadanía, amigos y conocidos para compartir una nueva actualización sobre el estado de salud de su hija, Irene Ruiz Domínguez, que permanece ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz tras el grave atropello sufrido el pasado 27 de diciembre.

“Hoy día 15 en la UCI, y un día menos para que podamos salir”, comienza el mensaje difundido por el regidor, en el que combina prudencia y esperanza ante un proceso de recuperación que sigue siendo largo y complejo. Ruiz Boix reconoce que “nos queda un tiempo duro”, pero subraya la fortaleza demostrada por la joven en estas semanas críticas: “Confiamos en la fortaleza de Irene, que ya ha demostrado en estas dos semanas que se aferra a vivir y a luchar”.

El alcalde ha confirmado además que el próximo martes, 13 de enero, Irene será sometida a una quinta intervención quirúrgica, una nueva prueba dentro del exigente proceso médico al que se enfrenta. “Seguimos luchando con más pruebas y el martes una quinta intervención que seguro que será positiva para su recuperación”, señala, trasladando confianza en el trabajo del equipo sanitario.

En su mensaje, Ruiz Boix reconoce el enorme desgaste físico y emocional que atraviesa la familia, pero insiste en la necesidad de mantenerse firmes: “Nos toca ser duros y fuertes como ella, y aunque el dolor sea inmenso, seguimos luchando con todas nuestras fuerzas”, unas fuerzas —añade— que se ven reforzadas “con vuestros alientos y preocupaciones por mi hija”.

Un atropello que conmocionó a San Roque

Irene Ruiz Domínguez, de 20 años, resultó gravemente herida en la madrugada del 26 al 27 de diciembre, tras ser atropellada mientras se encontraba junto a la autovía A-7, en el término municipal de San Roque. La joven fue hallada con múltiples fracturas y en estado crítico, siendo trasladada inicialmente al Hospital de La Línea de la Concepción y posteriormente evacuada al Hospital Puerta del Mar de Cádiz, donde permanece ingresada bajo estricta vigilancia médica.

Desde que se conocieron los hechos, San Roque y el conjunto del Campo de Gibraltar han volcado su apoyo en la familia del alcalde, con innumerables mensajes de ánimo procedentes de vecinos, colectivos, instituciones y representantes políticos.

Ante esta delicada situación personal, Juan Carlos Ruiz Boix delegó temporalmente sus funciones como alcalde en la primera teniente de alcalde, María del Mar Collado Segovia, quien está asumiendo las responsabilidades municipales durante este periodo.