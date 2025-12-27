La hija de Juan Carlos Ruiz Boix, alcalde de San Roque, herida grave tras sufrir un atropello junto a la autovía

Preocupación en San Roque por el estado de salud de Irene Ruiz Domínguez, la hija mayor del alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, que en la madrugada de este sábado ha sufrido un atropello junto a la autovía A-7 que le causó graves heridas, según han confirmado fuentes de la Comandancia de Algeciras de la Guardia Civil.

La sanroqueña, de unos 19 años, fue hallada malherida hacía las 3:00 en la zona de Cuatro Vientos, cerca del cuartel de la Guardia Civil que hay en una de las entradas al municipio. En principio sufría múltiples fracturas, por lo que fue evacuada de urgencia al hospital de La Línea, al que llegó en estado muy grave.

La propia Guardia Civil actuó en el lugar y se encarga de investigar los detalles del accidente. El conductor dio negativo en los controles de alcohol y drogas.

El Ayuntamiento de San Roque ha confirmado el accidente sufrido por Irene Ruiz, pero de momento no tiene constancia de su estado de salud.

Juan Carlos Ruiz Boix es alcalde de San Roque desde 2011 (ha sido reelegido en varias legislaturas) y diputado en el Congreso de los Diputados por la provincia de Cádiz (desde julio/agosto de 2023), donde ostenta el cargo de presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores. Es secretario general del PSOE de la Provincia y fue presidente de la Diputación Provincial de Cádiz (de julio de 2022 hasta julio de 2023).