Puchero o cocido: conoce las claves para distinguir estos guisos

En estos meses de invierno siempre sienta bien un caldo caliente para sobrellevar el frio. Para muchos, puchero y cocido es lo mismo. Sin embargo, aunque tienen procesos de elaboración e ingredientes muy similares, son platos diferentes. La confusión entre ambos términos es habitual, incluso dentro de las propias regiones donde se consumen.

Las diferencias tienen que ver con el origen territorial, el uso del caldo y la forma de servirlos. Estas son las claves para distinguir entre puchero y cocido dentro de la cocina popular.

¿Qué es el cocido y cuáles son sus variedades?

Generalmente, el cocido se sirve en tres vueltas o partes: primero la sopa con fideos, luego los garbanzos con las verduras (patata, zanahoria, repollo...) y finalmente las carnes y embutidos.

El ingrediente estrella de este guiso son los garbanzos. Sin estos, el cocido no se puede considerar cocido. Otros de los ingredientes más significativos y que le dan ese sabor tan caracteristico a este guiso son el morcillo de ternera, el jamón, el chorizo o la morcilla.

El sabor del cocido es muy intenso gracias a los embutidos ahumados. Aunque hay algunas personas que los cuecen aparte para evitar que el guiso sea demasiado pesado, en general siempre encontraremos particulas de grasa flotando en el caldo.

Un cocido es un guiso culinario a base de garbanzos

¿Qué es el puchero y cuál es su origen?

Por su parte, el puchero andaluz se sirve en dos vuelcos: primero los garbanzos con las verduras y el caldo (hay algunas personas que añaden arroz o fideos a esta primera parte) y luego las carnes en formato de "pringá" (mezcla de todas las carnes desmenuzadas y condimentadas).

En este caso, suelen ser carnes más suaves: de pollo, de gallina o de ternera. En cuanto a las verduras, aquí radica una de las principales diferencias con el cocido: al puchero se le puede añadir nabo, penca, apio, calabaza o judías verdes. También se le puede añadir hierbabuena para darle un toque de frescor.

En comparación con el cocido, el puchero tiene un sabor más ligero al no llevar tanta cantidad de embutidos ahumados.

El puchero es un plato que incluye como legumbre los garbanzos o habichuelas

En definitiva, aunque puchero y cocido comparten origen humilde, ingredientes básicos y un modo de elaboración similar, responden a tradiciones culinarias distintas y a formas diferentes de entender el aprovechamiento del guiso.