Este restaurante tiene el mejor taco de atún gaditano y se encuentra en Algeciras

La gastronomía gaditana tiene en el atún uno de sus grandes emblemas y Algeciras se ha convertido en escenario de una propuesta que está llamando la atención de los aficionados a la buena mesa. Este restaurante de la ciudad destaca por la elaboración de un taco de atún que conjuga el producto local con las técnicas actuales.

El uso de atún gaditano de calidad, el respeto por la materia prima y una presentación cuidada han situado este plato entre los más comentados del panorama gastronómico local, reforzando el papel de la cocina del Campo de Gibraltar como referente en la provincia.

En pleno centro de Algeciras, en la calle Alfonso XI se encuentra Q-RO'S. Con una terraza generosa y unas cuantas mesas en su interior, el restaurante te invita a degustar una fusión de la gastronomía gaditana con toques mexicanos y marroquís.

El atún gaditano, protagonista de la cocina local

Dentro de una amplia variedad de propuestas gastronómicas, en Q-RO’S sobresale especialmente su taco gaditano, una elaboración que resume la apuesta del restaurante por el producto local y la reinterpretación de sabores tradicionales. El plato se construye sobre una base de tortillita de camarones, utilizada como soporte del taco, que aporta textura y un guiño a la cocina más representativa de la provincia.

Sobre esta base se dispone un guacamole elaborado en el propio establecimiento, que añade frescura y equilibrio al conjunto, junto a un toque especial de la casa que completa la receta. El conjunto se remata con un tartar de atún, cortado a cuchillo, que se integra con la cebolla roja encurtida que corona el plato, aportando contraste y armonía en cada bocado.

Tradición e innovación en la gastronomía del Campo de Gibraltar

La propuesta culinaria combina recetas vinculadas a la tradición con elaboraciones que incorporan técnicas y sabores contemporáneos, reflejo de la diversidad gastronómica y cultural del Campo de Gibraltar. Entre los entrantes, destacan las croquetas de secreto con miel, que reinterpretan un producto habitual de la cocina andaluza con un matiz dulce, y las croquetas de cecina, donde el sabor ahumado aporta profundidad a una receta clásica.

La carta se completa con platos como las alcachofas a la plancha con fua de pato y viruta de chocolate, una combinación que busca el contraste de sabores y texturas, y con referencias a la cocina de influencia marroquí, muy presente en la comarca. Propuestas como las pastelas, el cous cous, el pollo al curry o el pinchito de cordero evidencian ese mestizaje culinario marcado por la cercanía geográfica y cultural.

Alcachofas a la plancha con foie de pato y virutas de chocolate de Q-RO'S

Una cocina que apuesta por el equilibrio entre respeto a los sabores de origen y nuevas formas de interpretación, y que sitúa a la gastronomía como uno de los elementos que mejor definen la identidad de la comarca.