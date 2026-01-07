Tres lugares de Algeciras al aire libre que te dejarán sin aliento: "Parece que estás entrando en Parque Jurásico"

Concluye una época mágica del año. Con ella, la agenda queda ya despejada de reuniones con amigos en torno a una mesa o plan navideño. Ahora toca anotar esos destinos que te gustaría visitar este 2026, lugares señeros, senderos, espacios en los que dejarnos sorprender o, simplemente, relajarnos al contemplar. En la comarca del Campo de Gibraltar, una de las seis de la provincia de Cádiz, puedes enamorarte de muchos enclaves de los ocho municipios que la componene: Algeciras, Los Barrios, La Línea de la Concepción y San Roque, Tarifa, Castellar de la Frontera, Jimena de la Frontera y San Martín del Tesorillo.

Para dosificar cada escapada, proponemos algunos sitios de los distintos municipios anteriormente mencionados comenzando por la ciudad capital de la comarca: Algeciras. Se trata de la mayor de la comarca, con una población que superaba en 2025 los 126.000 habitantes. Su ubicación geográfica le otorga un gran halo de encanto al hallarse en el estrecho de Gibraltar, y ser el lugar donde el Mediterráneo y el océano Atlántico se unen. Su puerto posee el mayor tránsito de mercancías del país y resulta clave para el comercio europeo.

La lista de lugares en Algeciras que merecen la pena ser visitados es muy larga. En esta ocasión, se resaltan tres de ellos al aire libre que te dejarán sin respiración.

Parque del Centenario, en Algeciras. / Jorge Estrada

Parque del Centenario

Fue construido en 2007. Asombra a los visitantes con las formaciones rocosas en el mar, los búnkeres, la playa, las increíbles vistas en sus más de 100.000 metros cuadrados de monte. Alberga las ruinas del antiguo fuerte de San García (destruido alrededor de 1811 por las tropas británicas con motivo de la Guerra de la Independencia). También existen varios nidos de ametralladoras del siglo XX y los restos de la antigua torre almenara del siglo XVI. En el interior del mismo, transcurre un sendero de zahorra con varios puentes de madera y una torre-mirador de hierro a la que se puede acceder y contemplar las espectaculares vistas de la Bahía de Algeciras, el Estrecho de Gibraltar, el Peñón y las tierras algecireñas. Un lugar ideal para desconectar o practicar deporte, aunque algunos usuarios señalan cierta dejadez en los últimos meses. Cuenta con un pequeño aparcamiento para coches en la entrada. "Pulmón de Algeciras, ahora está muy cuidado, perfecto para pasear al perro y traerte la merienda. Ideal para pasear con los niños. Vendremos más veces a dar paseos por aquí, la zona es enorme. Al entrar parece que estás entrando en el parque jurásico", asegura Antonio.

Recinto Arqueológico de las Murallas Medievales Puerta de Gibraltar, en Algeciras.

Parque Arqueológico de las Murallas de Meriníes

Este parque surge como consecuencia del descubrimiento arqueológico que reveló las impresionantes ruinas de las antiguas murallas que rodeaban la ciudad en la época del dominio Meriní, en el siglo XIII. Es una máquina del tiempo que te traslada a la historia medieval de Algeciras y a través de la cual hacerte una idea muy aproximada de la entonces ciudad fortificada de la época. Las murallas, cuidadosamente restauradas, muestran la avanzada arquitectura militar de la época. El parque también cuenta con un centro de interpretación donde los visitantes pueden aprender más sobre la historia y la cultura de la ciudad a través de exhibiciones interactivas y audiovisuales.

Playa de El Rinconcillo.

Playa El Rinconcillo

Ubicada en la zona noreste de la localidad encontramos la playa más grande de Algeciras y la más recomendable debido a su gran longitud y a la disponibilidad de equipamientos y servicios. De todas es la más visitada por los habitantes de la zona. Se extiende desde el Puente de Acceso Norte del puerto hasta la desembocadura del Río Palmones, una longitud total de 7.900 metros y una anchura media de 40 metros. Incluye a la playa del Rinconcillo propiamente dicha y a una pequeña cala llamada de la Concha que se incorporó a la principal tras el desmonte de parte del acantilado que las separaba durante las obras del acceso norte al puerto de Algeciras Al recorrerla divisas el Peñón de Gibraltar de fondo. "La mejor playa del mundo", sentenció la cantante Malú.