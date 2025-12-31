Papas Román, las mejores papas asadas de la comarca se comen en La Línea: "Están de muerte. Los ojos se nos hacían chiribitas"

Pequeños placeres de la vida: sábanas limpias, una risa contagiosa, una ducha calentita, el perfume de alguien que te gusta, los viernes, oír y oler el mar, una canción que trae un bello recuerdo... y una deliciosa papa rellena del puesto de Papas Román en La Línea (avenida del Ejército). En el Campo de Gibraltar seguro que puedes darte muchos de esos que, para cada quien, es un pequeño placer que arropa el alma, y otros también pueden mimar el paladar.

Hace décadas que Papas Román prepara en su puesto un delicioso manjar, que la mayoría se puede permitir: papas asadas rellenas de casi todo que causan auténtica sensación y tiene un ejército de fans. Varias generaciones han saboreado estas exquisitas papas desde que Miguel Román inició el proyecto que, tras su jubilación, han continuado sus descendientes. El secreto es que no hay secreto: "En nuestro puesto, escogemos las mejores papas, las asamos con cariño y las rellenamos con ingredientes frescos. Nuestro equipo, siempre con una sonrisa y el salero típico del sur, pone todo su amor en cada papa".

El buen hacer de estos profesionales, el boca a boca y las redes sociales han cultivado la fama que ostenta el puesto. Tanto es así que no son pocos quienes realizan kilómetros de trayecto atraídos por las sabrosas papas linenses. Este es el caso de varios jerezanos: "Veíamos los vídeos y se nos hacían los ojos chibiritas!! Espectacular, buenísimas no, lo siguiente de lo siguiente y el trato excepcional!! Volveremos a por la de pulpo que hoy no había, ya tenemos excusa para volver", aseguran.

El puesto siempre suele tener clientes a la espera de su turno, ya que, lejos de relajarse ante el éxito, han sabido innovar e incorporar tendencias de otras gastronomías del mundo. En la actualidad, también preparan batatas y cuentan con ingredientes extra como el tan de moda pulled pork o el pollo tikka. Disponen de una amplia variedad de ingredientes y salsas a elegir. El único contra es que sólo las preparan para llevar y abren las tardes-noches.

"Las mejores papas asadas de toda la comarca, cantidad y calidad, quienes están detrás del mostrador, muy buena gente y educada". Esta es una de las más 155 reseñas en Google donde cuenta con una valoración del 4,9.

Desde Sevilla, Los Barrios, Benalmádena, Jerez y otras muchas poblaciones se desplazan a este excelente puesto de La Línea para disfrutar de una gastronomía sencilla, tradicional con un toque moderno y a precios asequibles, servido con un trato del personal cercano y rápido. "Ven a disfrutar de un ambiente lleno de alegría, donde las papas están de muerte. Y si no puedes venir, ¡no te preocupes! Te llevamos nuestras papas a casa".