Este es el restaurante mejor valorado de Tarifa y el único con cinco estrellas: "Lo que le faltaba a Tarifa ya está aquí"

Platos de diferentes puntos del mundo en una misma comarca: el Campo de Gibraltar. Este es, sin duda, uno de los enormes atractivos de la población de Tarifa. Aglutina restaurantes que, al igual que su gente, proceden o reciben la influencia de diversos puntos del planeta. Además, acaba con un resultado más que satisfactoio entre los comensales. Prueba de ello es Namaste India, el único restaurante tarifeño con cinco estrellas y más de 250 reseñas que refrendan la máxima puntuación.

En el sur del sur de Europa, concretamente en la calle Batalla del Salado, en Tarifa, se ecuentra este reducto del país indio regentado por un familia, cuyos encantadores miembros se encargan de preparar los ricos platos, servir y recomendar a sus clientes.

Cualquiera puede iniciarse en la comida india con Namaste, o bien, disfrutar con auténtica comida hindú, deliciosa, llena de sabor auténtico y especias bien equilibradas. Pruebes el plato que pruebes, acertarás, seguro. Poseen una carta muy variada, cuyas raciones son abundantes. El pollo tikka masala, arroz con azafrán, korma de cordero y curry de pollo con arroz al limón, son algunos de los más populares. Los comensales se marchan con la certeza de que todo lo que se han llevado a la boca ha sido elaborado con mucho esmero.

Namasté India, en Tarifa.

Ideal para una velada en un ambiente realmente acogedor, con música suave y una decoración acorde a la naturaleza del restaurante. Un servicio cercano, atento y amble propician que la experiencia sea de diez. Todos y cada uno de estos elementos han convertido a este restaurante en el mejor valorado de Tarifa y en un imprescindible para las personas de buen comer o para quienes buscan viajar a través de la gastronomía. Ideal para explorar y salir de la zona de confort, sin miedo a equivocarse.

"Sin duda el mejor hindú que he probado!! Me he enamorado del restaurante, del personal y por supuestísimo de la comida!! Todo espectacular, da gusto ir a comer y que el personal sea super atento, servicial y amable. Volveremos si o sí!!", asegura Ruth. "Comida de India muy sabrosa y auténtica. Además, con un personal muy simpático y profesional. Pedimos nuestros platos favoritos y todos eran riquísimos. Lo que le faltaba a Tarifa ya está aqu", opina Kieran junto a la máxima valoración.