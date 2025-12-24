Este pueblo del Campo de Gibraltar es de los más bonitos de España y se merece una escapada esta Navidad

La comarca del Campo de Gibraltar es una zona bella y diversa, donde se funden paisajes, culturas, mar y océano. No es de extrañar que entre sus pueblos, uno de ellos se cuele en el listado de los más bonitos de España, un t´tiulo nada desdeñable. La marca Los Pueblos más Bonitos de España es un sello de calidad, un referente a nivel nacional e internacional de prestigio en turismo rural y conservación de patrimonio. Cualquier Pueblo que ostente esta marca cumple unos criterios de calidad, belleza y accesibilidad turística que no defraudará a ningún visitante y a este listado pertenece desde 2019 Castellar de la Frontera.

Considerado el pulmón verde de esta región, Castellar se levanta sobre un entorno rocoso cual vigía, a 47 metros sobre el nivel del mar. Limita con los municipios de San Roque, San Martín del Tesorillo, Jimena de la Frontera, Los Barrios y Alcalá de los Gazules, en el parque natural de los Alcornocales, en la llamada Ruta del Toro. Descubrir Castellar equivale a recorrer tres núcleos de población diferentes Castellar Viejo, conocido como El Castillo, Castellar Nuevo y La Almoraima. El pueblo viejo fue declarado Monumento Histórico Artístico en 1963.

Castellar está lleno de historia, uno de los muchos motivos por los que consigue enamorar al viajero. Sus orígenes más antiguos se remontan a la Edad de Bronce. Edificios como la Torre de la Almoraima también dan fe de la huella musulmanes en su territorio. Uno de sus mayores atractivos es el castillo que se sitúa en lo alto del pueblo. Se trata de una antigua fortaleza nazarí del Siglo XXII.

Castellar, además, está incluida en el itinerario llamado la Ruta del Toro, que invita a descubrir la vida de este animal en su hábitat natural.

Calles encaladas de Castellar de la Frontera, uno de los pueblos más bonitos de España, en el Campo de Gibraltar (Cádiz).

Hoy día, Castellar uno de los pueblos más bonitos de España, está envuelto en un áura mágica. Destaca la gran tradición artesana en un lugar lleno de naturaleza, de color, de flores, casas encaladas y reminiscencias medievales que conquista a todo aquel que lo visita y que lo convierten en un lugar ideal para visitar en las fiestas navideñas.

Qué ver en Castellar

Iglesia del Divino Pastor , de estilo barroco.

, de estilo barroco. Convento de San Miguel de la Almoraima.

Qué hacer en Castellar

En las proximidades se encuentra La Almoraima, considerada "la última selva mediterránea”, un lugar ideal para el senderismo, el ciclismo, los paseos a caballo y el avistamiento de aves.

Venta Carmen, en Castellar de la Frontera.

Dónde comer en Castellar

Uno de los lugares más famosos es el Restaurante El Mirador, ubicado en avenida de las Adelfas, 16C. Allí puedes degustar una carta muy variada con raciones, medias raciones y tapas. Dispone de terraza, salón interior climatizado y la zona de barra con un par de mesas.

La Venta Carmen es un triunfo asegurado Ubicado junto al Castillo de Castellar. Elabora comidas caseras, tradicionales, se siempre, riquísimas y a precios razonables. La carta no es muy extensa, pero no decepciona, por ello es uno de los establecimientos conn la valoración más alta.