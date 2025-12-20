El Saladillo: así es el barrio Algeciras agraciado con el tercer premio de la Lotería de Navidad el año pasado

Del Campo de Gibraltar y de su mayor municipio se pueden decir muchas cosas: es una tierra maravillosa bañada por bellas playas, con vistas a otro continente, paso de aves y gente especial. Pero si algo lo hace llamativo es la suerte de la que goza. En 2023, Algeciras ya se encontraba entre los municipios de España donde el gordo de Navidad ha tocado tres veces, sin mencionar otros sorteos y premios. Por tanto, la fortuna está de parte de quienes la buscan en esta tierra. Muchos paisano, vecinos y forasteros lo saben, de ahí que, las colas se formen en las administraciones de loterías algecireñas, especialmente en vísperas del tan ansiado sorteo de Lotería Nacional. Administraciones de loterías como Don Álvaro, venden décimos a los más rezagados en los cuales depositan ilusión y esperanza.

Una de las últimas en vender un décimo premiado fue la administración Doña Isabelita, ubicada en el humilde barrio de El Saladillo. El 11.840, premiado con 50.000 euros llenó de emoción y alegría a sus vecinos en 2024. La lotera que había repartido la suerte del décimo premiado lloró de alegría y agradeció el premio pues, el barrio hace mucha falta el dinero. Es un barrio de gente trabajadora", afirmaba tras confirmarse la noticia.

El Saladillo a fondo

En octubre de 2024, Un nuevo informe del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó el 'Atlas de Distribución de Renta de los Hogares' para el año 2022', la renta neta anual media por habitante, por municipios y calle a calle. Desvelaba que zonas como La Yesera (Algeciras), El Saladillo (Algeciras), la barriada Sagrado Corazón de Jesús (La Línea), y San Bernardo (La Línea) se encontraban entre el 1% de los barrios más pobres de España.

Las barriadas algecireñas de La Juliana, El Saladillo, La Piñera y la Bajadilla fueron los barrios más pobres de la ciudad, cuyas rentas media por hogares en 2022 no superaron los 25.000 euros. Mientras que zonas como Sotorrebolo, Getares, San García, San Bernabé y el Rinconcillo reunieron la renta media por hogar más alta de la localidad.

Al margen de los datos puramente objetivos, el barrio de El Saladillo, situado en la periferia sur, enfrenta desde hace años retos profundos, tanto sociales como urbanísticos. Cabe destacar el compromiso de parte de su comunidad que trabaja por cambiar la imagen del barrio y mejorar de la convivencia. "Las viviendas de El Saladillo tienen historia y arraigo, pero también sufren abandono institucional y carencia de recursos básicos. La oferta educativa limitada y la dificultad para acceder a un empleo consolidan la exclusión social en el área", afirma Christina Ornelas Muro.

La barriada de El Saladillo está declarada Zona con Necesidad de Transformación Social, una delimitación administrativa de la Junta de Andalucía que se dirige a núcleos de población con problemas de desintegración social, déficit de infraestructuras, alto nivel de desempleo o deficiencias higiénico sanitarias.