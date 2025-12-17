Dónde desayunar en Algeciras bueno, bonito y barato: "Calidad, cantidad y muy buen precio"

La magia de Algeciras se encuentra en muy pocos lugares. Esa atmósfera de diversidad de culturas muy diferentes que se enriquecen unas a otras y dotan de un enorme abanico de posibilidades a la de vivir allí. La forma de vestir, el carácter y la gastronomía, por mencionar solo algunos aspectos, se ven influenciados por diferentes culturas, debido a la ubicación y la comunicación con el norte de África. Casi en cualquier lugar de España puedes tomar un desayuno mediterráneo o andaluz y también uno marroquí, por ejemplo, pero, sin duda, en la ciudad algecireña saben a auténticos.

En calle Emilio Castelar se encuentra esta joya: la Cafetería Zahra. Allí sirven exquisitos desayunos y meriendas que no dejan indiferente a nadie. Allí encontrarás una buena rebaná de campo que puedes comer con ajo y un estupendo café con leche de toda la vida. O un mollete con mantequilla y mermelada. Todo allí esta cafetería sabe delicioso y es el lugar ideal para ampliar horizontes y disfrutar de la experiencia gastronómica de degustar delicioso huevo frito con jamón cocido, queso, fruta y otros manjares, elaborados con cariño, además de muy bien presentados.

Si por algo destaca este establecimiento es por ser el lugar con los mejores desayunos árabes de Algeciras y dulces. Uno de sus imprescindibles son las rghaif o msemen, unas exquisitas tortitas o pan plano marroquí, crujientes por fuera y esponjosas por dentro, hechas de harina y sémola de trigo, consumidas en el Magreb con rellenos dulces (miel, queso) o salados (cebolla especiada). En Zahra la sirven rellenas de miel y de amlou, "una crema de almendras brutal", dice uno de sus clientes. Ofrece la posibilidad de pedirlo en diferentes formatos.

Desayunos y meriendas de la Cafetería Zahra, en el centro de Algeciras.

El buque insignia de esta cafetería especializada en desayuno marroquí es el completo. Éste incluye pan relleno de mortadela marroquí, huevo y queso. "Me encantó", reconocen en @lasergioteca.

Para acompañar la comida, no fallan los cafés, desde un solo largo a un ice caramel mocha, frapuccino o un milkbabeal. Pero la oferta no se limita al café, es mucho más amplia. Preparan té moruno, y una amplia gama de zumos de fruta natural muy originales, con mezclas sorprendentes. También resulta difícil resistirse a los batidos y smoothies. Eso sí, no sirven bebidas con alcohol.

Sus ricos desayunos y zumos se pueden tomar en el interior del local o en su acogedora terraza.

Y uno de los aspectos positivos que más destacan sus clientes es que, además de ser desayunos, meriendas y bebidas súper apetecibles, el precio se ajusta al producto, de manera que puedes repetir, una y otra vez. "Lugar extraordinario para desayunar y merendar, calidad, cantidad y muy buen precio, ambiente agradable y el servicio espectacular. Súper recomendable", asegura José. "Los desayunos y las meriendas son espectaculares, muy ricos, con buena presentación y se nota que le ponen mucho cariño y empeño al preparar todo, además de la amabilidad y lo agradables que son las chicas que atienden. En definitiva, un lugar totalmente recomendable para venir solo o con compañía en el centro de Algeciras", afirma Alejando.

Horario

Mañanas de 8:00 a 14:00 horas.

Tardes de 17:00 a 21:00 horas.

Domingos de 8:00 a 14:00 horas.