Tartarachín, la única tienda especializada en tartas de queso del Campo de Gibraltar que desata la cheesecakemanía

“Más vale tarta que nunca”, dice en la cartelería de Tartarachín, el obrador de tarta de queso ubicado en Algeciras que desata la cheesecakemanía. Se trata del único establecimiento especializado en tartas de queso del Campo de Gibraltar.

No es de extrañar, por tanto, que se considere el templo de este dulce, ya que hasta allí se desplazan decenas de cheesecake lovers para degustar algunas de las deliciosas reliquias que elaboran Rosa y Josué, propietarios del establecimiento.

Muchos y muchas han conocido este local gracias a las redes sociales, en las que Tartarachín muestra sus llamativas tartas de queso con diferentes y dulces toppings. Rosa ha revelado en varias ocasiones los ingredientes secretos de las tartas de queso de Tartarachín: mucho amor e ilusión.

Presenta una amplia variedad con más de 25 sabores, y continúan innovando día tras día. ‘Lila’ es el nombre de una de las creaciones originales de Tartarachín, elaborada con toques afrutados y chocolate blanco que ha tenido una gran acogida. Yogur con mango, happy hippo, lotus, Pantera Rosa, de cremos, crujiente y delicioso Kinder, Oreo, surtido de bombones Nestlé, Petit Suisse, Milka, Suchard, de gofres con chocolate blanco son otros sabores que sorprenden a cualquiera que se los lleve a la boca. Sin duda alguna, la de pistacho es la top ventas, la más pedida y alabada por los clientes.

Además, disponen de opciones sin gluten, para que nadie se quede sin probar la tarta de queso más famosa de Algeciras.

En este templo de las tartas de queso ponen a disposición de los ‘cheeselovers’ diferentes formatos: porciones individuales, tartas extra cremosas individuales, tartas grandes, su famosa caja con doce mini cheesecakes ideales para compartir y vasitos. Estos últimos, sobre todo, son demandados por los restaurantes.

Caja con doce mini cheesecakes de Tartarachín, en Algeciras.

Tal ha sido su éxito que han diseñado camisetas de Tartarachín, ideales para regalar, en las que puede leerser: "Una tarta de queso te la hace cualquiera. Tartarachín son palabras mayores".

Horario de Tartarachín

Si quieres descubrir cuál de estas exquisitas tartas desatará tu cheescakemanía, atrévete a probarlas. Tartarachín abre de martes a domingo, con horario ampliado los fines de semana.