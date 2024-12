Algeciras/A Gema Codert apenas le había dado tiempo a abrir la puerta del despacho de loterías de Doña Isabelita, en el popular barrio de El Saladillo, en Algeciras, mientras que en Madrid se cantaba el tercer premio de la Lotería de Navidad. Muy repartido por toda España, el despacho de loterías algecireño ha vendido un décimo del 11.840, premiado con 50.000 euros y presumiblemente despachado a través del terminal de ventas.

"Me he puesto muy nerviosa. He reído y llorado. Estoy muy agradecida a mis clientes", ha explicado la empleada de la administración. Doña Isabelita lleva abierta al público 14 años, si bien esta ha sido la primera vez que la ventanilla despacha uno de los grandes premios del Sorteo de Navidad, el más esperado del año.

"En el barrio hace mucha falta el dinero. Es un barrio de gente trabajadora. Ahora, aquí estamos ya dispuestos para despachar los décimos de El Niño", ha comentado la lotera. Al tratarse de un único décimo, a media mañana no había pasado aún el agraciado.

Otro décimo de este mismo número ha sido vendido en Guadiaro (San Roque), en la administración número 2, en la calle Carretera, 12.

Los ganadores de este premio tendrán que abonar el 20% a Hacienda, al sobrepasar los 40.000 euros. Esto quiere decir que, de los 50.000 euros ganados por décimo, hay que hacerle la retención fiscal del 20% solo a 10.000 euros. El 20% de 10.000 euros equivale a 2.000 euros. Por lo que el ganador de un décimo se queda con 48.000 euros.

Este premio de 500.000 euros pasó de largo por el Campo de Gibraltar y por toda la provincia de Cádiz. El número 31.938 se quedó íntegramente en Biar, localidad de Alicante. Ainhoa Rosero Gómez y Rosario Martínez García fueron las niñas del Colegio de San Ildefonso que cantaron este tercer premio extraído durante la séptima tabla a las 12:01 horas. En 2022, ocurrió lo mismo, no hubo suerte para Cádiz y todo se fue para Madrid.

Los ganadores, para cobrar su premio, deberán saber que hay dos tipos de premios a repartir en el Sorteo Extraordinario de Navidad. Tenemos los premios menores, que son aquellos premios inferiores a 2.000 euros, como el caso de las aproximaciones, centenas, o dos últimas cifras del tercer premio.

En el caso del tercer premio en sí, la cuantía supera los 2.000 euros, y todo premio igual o superior a esta cantidad se considera premio mayor y por lo tanto, se cobra mediante un cheque o una transferencia. Esta transferencia se hace de manera inmediata tras haber acudido el ganador o los ganadores a la entidad financiera correspondiente.