Malú lo tiene claro y no duda en afirmar que esta playa de Algeciras es "la más bonita del mundo"

La comarca del Campo de Gibraltar es conocida por muchos aspectos. Ocupa un lugar geográfico muy particular al sur del sur, entre mar y oceáno junto a un territorio británico y frente al continente africano. Todo esto le otorga una matiz diferente al reto de la provincia de Cádiz. También cuenta con algunas playas consideradas las más bonitas. Aunque a veces, no importa lo que diga un ranking. A veces, la opinión de ciertas personas tiene mayor valor. Puede ser este el caso de lo que opina la cantante, compositora y coach Malú y de lo que ha afirmado en uno de los talent más relevantes de la televisión nacional.

Malú pertenece a una de las familias más influyentes del flamenco, y de Algeciras: es hija del cantaor Pepe de Lucía, sobrina del legendario guitarrista Paco de Lucía y hermana del guitarrista José de Lucía, que la acompaña en sus giras. Su madre, Pepi Benítez, también fue cantante. Sus primeros años de vida los pasó entre Sevilla y Algeciras. De esta última ciudad guarda bellos recuerdos, como ella misma ha contado.

La artista y coach comentó una fotografía en la que se le ve de espaldas junto a su hermano en un sentada en el escalón del Restaurante Bernardo, en la playa de El Rinconcillo, "mirando a nuestro Peñón". En esta playa ha pasado su infancia. "Para mí es la playa más bonita del mundo porque es especial. Sus cuatro esquinitas están llenas de arte y de verdad. Probablemente, nosotros hemos vivido el flamenco más puro en esas casas. "Viviamos en un callejón que estaba siempre lleno de artistas. Siempre había una guitarra, un vino, una olla de puchero. Había mucho arte y mucha infancia libre, feliz y alegre. A mí se me cayó el cordón umbilical en El Rinconcillo", rememoraba Malú sentada en su sillón rojo.

Playa de el Rinconcillo, en Algeciras.

Por otra parte, disipó las dudas sobre si el amor por este lugar y por Algeciras sigue siendo igual de especial para ella: "Siempre que puedo tiro para allá, me meto allí, en mi Bernardo, me siento a ver mi peñón con mi hermano, mi familia con quien puedo, toda mi gente, y si no me paseo por mi plazoleta con toda mi gente de toda la vida. No hay cosa que más feliz me haga que ir a mi playa".

Restaurante Bernardo, en Algeciras.

Las palabras de la cantante logró arrancar el aplauso del público y la presentadora del programa, Eva González, reconoció que se le habían puesto los bellos de punta.

Playa de el Rinconcillo (Algeciras)

Esta maravillosa playa es la más grande de Algeciras y la más recomendable de Algeciaras. Ubicada en el norte del municipio, se extiende desde el Puente de Acceso Norte del puerto hasta la desembocadura del Río Palmones, una longitud total de 7.900 metros y una anchura media de 40 metros. Está formada por la playa del Rinconcillo propiamente dicha y a una pequeña cala llamada de la Concha debido a su gran longitud y a la disponibilidad de equipamientos y servicios que la convierten en la playa más visitada por los habitantes de la zona. Presume de buena accesibilidad hasta el arenal. El baño resulta de lo más agradable es sus aguas tranquilas y turquesas.