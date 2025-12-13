David Giménez llega a La Línea y no da crédito: "Dios, nunca había visto tantas placas solares juntas, es una burrada"

"Día 174 dando la vuelta a España andando. Hoy camino desde Algeciras hasta La Línea de la Concepción y me llevo una sorpresa enorme: una ciudad increíble, con mucha vida, vistas espectaculares y un ambiente que no me esperaba para nada. Sigo sumando kilómetros, historias y momentos únicos en esta aventura", escribía junto al vídeo en sus redes sociales David Giménez, quien comparte sus periplo a lo largo de su recorrido por toda la penísula. Y es que a principios de diciembre llegó al municipio de La Línea de la Concepción, un lugar que le causó asombro por algunos motivos más.

Tras un tiempo en australia e Indonesia, regresó a España y al poco tiempo este joven, natural de Salou decidió conocer España caminando, a la aventura, con un hornillo, una casa de campaña, un colchón hinchable y poco más. Todo lo cuenta en su cuenta elretodedavid. En el vídeo del día 174, correspondiente a su paso por La Línea muestra todo aquello que le llama la atención de la localidad linense.

Comienza mostrando el radar de la zona portuaria de Algeciras: "Es inmenso, controlan todo". Destaca la relevancia del Puerto de Algeciras, uno de los más importantes de Europa y, por supuesto, se detiene en el monumento de Paco de Lucía. Uno de los detalles curiosos en el que repara no es un lugar, ni un edificio, ni una estatuta. Al de Salou le llama la atención la cola que se forma en una de las salidas de la ciudad algecireña: "Mirad, cuántos camiones. Nunca se acaba". También muestra la belleza de la playa de Palmones, "el agua súper transparente, el color turquesa, la arena blanca". Sin embargo, Giménez que viene de recorrer ya gran parte del litoral peninsular, expresa su sorpresa al ver las plantas de placas solares. "Dios, nunca había visto tantas placas solares juntas, es una burrada, nunca se acaban".

Ya en el núcleo urbano de la ciudad linense, observa el Peñón de Gibraltar y las increíbles vistas al atardecer, un drago centenario, las glorietas, el centro de la ciudad, la iglesia de la Inmaculada de la Concepción. Al parecer, el catalán tenía conocimiento de cierta mala fama del Campo de Gibraltar, algo que se apresura a desmentir, después de varios días recorriéndola. Desde su punto de vista, es preciosa y la gente súper hospitalaria. "Voy de noche por La Línea y no veo nada de delincuencia física ni que tenga que tener respeto. Nada que ver con lo que yo me imaginaba".