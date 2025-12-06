Descubre el léxico singular y algunas expresiones que sólo oirás en el Campo de Gibraltar: Te quedarás con la boca abierta

Un grupo de personas en una terraza de Tarifa.

Pocas cosas caracterizan más a una población que su habla. Como algo vivo, crece, evoluciona, recibe influencias del entono y se complementa con el acento de la zona. En el Campo de Gibraltar su habla refleja la influencia anglosajona por el Peñón y, en general, pueden mencionarse algunos ejemplos de términos que sólo se usan en esta comarca.

A continuación, te ofrecemos una lista de términos y expresiones propias de esta zona para sentirte uno más y no perderte en las conversaciones.

Glosario de léxico y expresiones del Campo de Gibraltar

Arreguincharse: Encaramarse, agarrarse a algo para mantenerse sin tocar el suelo.

Bajío: Mala suerte. Su origen puede situarse en la expresión ‘bají’, que significa suerte en caló.

Bulla: Prisa. El DRAE la define como una gran concurrencia de gente y el griterío consiguiente, aunque añade el uso que se hace en Andalucía para expresar prisa.

Carne combí: Conserva de carne de ternera. Procede de su nombre en inglés, ‘corned beef’, que es uno de los productos más adquiridos en el Peñón de Gibraltar.

Carrillo: Quiosco. Se aplica a aquellos que venden chucherías, más que a los de prensa. Su origen está en los antiguos carros en los que los vendedores ofrecían su mercancía y se extendió a los posteriores puestos fijos.

Chingua: Chicle. Es un arcaísmo y procede del inglés, ‘chewing gum’.

Costo: Ración de comida que se lleva para tomar en el trabajo. De origen empresarial, ya que el costo es el gasto de manutención del trabajador, que se añade al salario y que, por extensión, se aplica en la provincia de Cádiz, según el DRAE, para esa ración que el propio trabajador se lleva.

Cuécaro: Hace referencia a los cereales. Copo de cereal. Se aplica hoy en día a los cereales de desayuno. Su origen es inglés, de la marca de gachas de avena ‘Quaker Oats’.

Empercogido: Vulgarismo que proviene de empercudir, que según el DRAE se aplica, en referencia a la suciedad, penetrar en algo, en especial en la ropa sucia.

Un grupo de personas conversan en una terraza de Algeciras. / Nacho Marín

Fingar: Robar. Proviene de la palabra ‘finger’, dedo.

Focona: Zona de la frontera en la que los agentes controlaban el paso hacia el Peñón, "four corners"

Gandano: Zorro, astuto. Se usa más en sentido figurado, como insulto, por derivación del femenino. Su origen es rural, por una superstición de cazadores y ganaderos, que la usaban para no nombrar al animal, por considerar que trae mala suerte.

Hachear: Hablar mal de alguien a sus espaldas. Se pronuncia como ‘jachear’ y se aplica en un sentido figurado del significado literal de este verbo, hachear, que significa cortar o despedazar madera con un hacha.

Leche líquida: Leche evaporada. Es una traducción literal del inglés ‘liquid milk’.

Liquirbá: Regaliz. Su origen está en la palabra inglesa ‘liquorice bar’.

Llanito: Gentilicio para los gibraltareños. Hay discrepancias sobre su origen, si de Gianni, por la colonia italiana que existía en el Peñón, o del inglés John, ‘Johny’. En cualquier caso, proviene del uso por extensión de uno de esos nombres.

Mebli: Canica. Procede del vocablo inglés ‘marble’.

Merla: Proviene de "medlar", níspero en inglés.

Panquequi: Bizcocho con trozos de fruta escarchada o pasas. Procede del inglés ‘plum cake’.

Pavana: Gaviota. Hay quien sitúa el origen en la II Guerra Mundial, por los aviones alemanes, llamados así, que atacaron Gibraltar durante el conflicto.

Plasti: Plástico. Adaptación del inglés ‘plastic’. Se usa tanto para describir el material, hecho de plasti, y por extensión, como sustantivo, para las bolsas de plástico, aunque es casi un arcaísmo.

Rolipó: Chupa Chups.

Taró: Niebla espesa que se produce cuando el mar entra en contacto con una masa de aire cálido. Palabra de origen fenicio usada también en la Costa del Sol.

Tenis: Zapatillas de deporte. Se aplica en ocasiones ‘teni’, en singular, para referirse a uno de los dos del par.

Washi: "Darse un washi", significa darse un baño en la playa.