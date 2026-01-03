Nevada histórica en el Campo de Gibraltar: este fue el día que "amaneció cubierto de un manto blanco"

La probabilidad de que nieve en el Campo de Gibraltar es ínfima. Así lo afirma la mismísima inteligencia Artificial (IA): "Las probabilidades de que nieve en el Campo de Gibraltar son extremadamente bajas debido a su clima mediterráneo suave y su proximidad al mar". Es así, incluso, a pesar de que suceda una situación excepcional como la anunciada para los días previos a la cabalgata de los Reyes Magos 2026.

Según las previsiones, hay aviso por cota de nieve baja. Para el 6 de enero, día de Reyes, se prevé la llegada de una masa de aire frío ártico (borrasca Francis) que bajará la cota de nieve en la provincia de Cádiz hasta los 400-300 metros. El pronóstico específico para municipios del Campo de Gibraltar hasta el 12 de enero de 2026 indica, actualmente, 0 cm de nieve acumulada, con temperaturas mínimas que bajarán hasta los 5°C o 6°C a partir del 5 de enero.

Sin embargo, la historia reciente ha demostrado que aunque es extremadamente raro que nieve en el Campo de Gibraltar, esto sí ha sucedido y no en otra era. Fue el 1 de marzo de 1993 cuando tuvo lugar una nevada histórica que cubrió de blanco los territorios del Campo de Gibrlatar y otros de la comarca de La Janda. En algunos lugares el espesor de la nieve fue superior a los 20 centímetros.

Nevada en Tarifa en 1993. RRSS

Este hecho inusual y atípico pilló a los vecinos y vecinas de Algeciras, Tarifa, Los Barrios, Facinas y San Roque completamente desprevenidos, pues para recordar una nevada de tal magnitud debían remontarse a cincuenta años atrás. La locallidad más afectada por este fenómeno meteorológico fue Facinas donde la precipitación en forma de nieve alcanzó los 20 centímetros, convirtiéndose así en la localidad más afectada.

Ese amanecer de 1993 dejó grabado en la retina de muchos y muchas una estampa única e inolvidable del Campo de Gibraltar de singular belleza.

Después de la nevada histórica de 1993

Algunos años más tarde, lanieve también ha vuelto a hacer acto de presencia en diferentes enclaves del Campo de Gibraltar, aunque ninguna generalizada como la nevada histórica de 1993. En 2021, por ejemplo, algunos puntos de la comarca como el Puerto del Bujeo, entre Tarifa y Algeciras, a más de 800 metros de altura. Desde primera hora, estos lugares y otros de la ciudad de Algeciras, como en Pelayo, recibieron los primeros copos de nieve.

¿Será 2026 el año en el que asisitiremos a una nueva nevada en el Campo de Gibraltar?