Así son las mejores pizzas del Campo de Gibraltar: "Aquí las pizzas están brutales"

La comarca gibraltareña, cruce de culturas en todos los aspectos, también lo es en el gastronómico. Y no sólo con especialidades árabes, como consecuencia de la proximidad con el continente africano, ni anglosajona, por tener a un paso Gibraltar. Otras tradiciones culinarias se pueden degustar allí con resultado muy satisfactorio. Una de ellas es la cocina italiana. Así lo demuestra el fooder de Viajeros Sabrosos quien se desplazó hasta Algeciras para probar la que dicen que es la mejor pizza del Campo de Gibraltar.

Se refiere a las elaboradas por Pizzería Napoli, situada en calle Marina Vicent. Ellos mismos realizan la masa de forma artesanal, la dejan fermentar un par de días, luego la bolean y la terminan en horno de leña. "Se merecen todo lo bueno que dicen de estas pizzas. Increíble que exista un local con esta calidad en Algeciras y que aún no sea muy conocido. Muy orgulloso de encontrar una pizzería así en mi ciudad, en un barrio tan apartado del centro y otros locales", asegura uno de sus clientes, hace apenas unos días.

De forma muy inteligente, aprovecha la cisita al restaurante italiano para degustar otros platos. Cómo no, comienza con un entrante muy típico antes de las pizzas: un queso provolone con jalapeños que "está de locos". Con carne picada de cerdo, dentro de la cual se encuentran el chile. Para acompañarlo, nada mejor que pan artesano coronado con un poquito de aciete, perejil y orégano, también elaborado por ellos. "Sin duda, un provolone completamente diferente a los que había probado hasta ahora".

Pizza de Pizzería Napoli, en Algeciras. / Pizzería Napoli

Una vez metido de lleno en cumplir su misión, el viajero sabroso probó una primera pizza fuera de carta. Entre sus ingredientes también se encuentran la carne picada, jalapeños, cebolla morada, jamón y una base de nata, aceite y orégano por encima. "Increíble. Ingredientes que combinan súper bien. Pizza finita, blandita y el borde crujiente, como buena pizza napolitana".

La segunda pizza que degustó estaba elaborada con tomate, queso de cabra, cebolla caramelizada y bacon. Su veredicto tras el primer bocado es tajante: "Aquí las pizzas están brutales". Además, define como "muy significativa" la relación calidad/precio, asegurando que recientemente comió en otro napolitano un poco más caro que este.

En Pizzería Napoli, de Algeciras, también sirven postres para poner el broche final a la experiencia gastronómica, como por ejemplo, el brownie caliente con helado de vainilla justo encima, sin más florituras. "A mí me gusta mucho", asegura el de Viajeros Sabrosos. Así concluye el reel donde deja claro que, además de que Pizzería Napoli elabora las mejores pizzas del Campo de Gibraltar, el precio resulta más que adecuado y el resto de la carta, deliciosa.