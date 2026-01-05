'Sold out' en el Teatro Florida de Algeciras de la mano de la coral Portus Albus

El concierto de Año Nuevo del Teatro Florida de Algeciras no dejó indiferente a ninguno de sus asistentes. La Coral Polifónica “Portus Albus” de la S.A.F (Sociedad Algecireña de Fomento) ofreció un musical inspirado en los años 80: “La Movida: porque lo retro sigue de moda”.

De la mano de su director José Antonio Sánchez Da Ascencao, la coral hizo bailar a los asistentes del musical con un repertorio ochentero. Con éxitos como Hijo de la Luna de Mecano, A quien le importa de Alaska y Dinarama o Dancing Queen de ABBA, el musical de La Movida de Portus Albus cuenta con una recopilación de canciones para todos los gustos.

En total, el concierto se dividió en nueve partes, algunas correspondientes a los grupos más significativos de la época. Para abrir boca, la coral empezó fuerte con The Final Countdown, de Europe. Seguido, le tocó el turno a Mecano, con temas como Hoy no me puedo levantar, Maquillaje o Una rosa. Tras este, en las paredes del Florida resonó ABBA, con canciones como Fernando, Dancing Queen o The winner takes it all.

A continuación fue el momento de Queen, un imprescindible de aquellos años. Con su propio Freddie Mercury, interpretado por Miguel Ángel Bermejo, uno de los los participantes de la coral, los asistentes pudieron disfrutar de canciones como We will rock you, Bohemian Rhapsody o We are the champions.

Un momento del musical.

Llegados a la mitad del musical, fue el turno de Tino Casal, con canciones como Champú de huevo, Embrujada o Eloise. Más tarde, salieron a reducir Los Secretos, con títulos tan famosos como Pero a tu lado, Sobre un vidrio mojado o Déjame. Llegados a este punto, José Antonio Sánchez presumió de su propio mix, uniendo en el mismo bloque canciones de Olé Olé, Ducandhu, Seguridad Social o Tequila.

Para terminar con el recital, y ya con el público en pie bailando y cantando, la coral cerró el espectaculo con Alaska y Dinarama con canciones tan significativas como Bailando, Ni tu ni nadie o A quien le importa.

“Cerramos un año 2025 por todo lo alto. Después de ganar el VI certamen nacional de ‘Marchavisión’, tener varios sold out como el del musical ‘Al Abordaje’ o el del concierto de zarzuelas… Clausurar con el cariño de la gente disfrutando de ‘La Movida’ es muy satisfactorio”, asegura el director de la coral, José Antonio Sánchez Da Ascencao.

“Estamos en un momento en el que el mundo coral se está perdiendo y gracias a este tipo de repertorio nuestros componentes están más conectados con lo que cantan. Esperamos que esto inspire a los que nos ven para que se unan a nosotros y poder ampliar Portus Albus en el futuro”, afirma.

Un año de trabajo que se ha visto plasmado en las canciones de siempre. Esas que son capaces de tender puentes entre generaciones y demostrar que la música ochentera que ha visto crecer a muchos sigue viva aun en nuestros días.