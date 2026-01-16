Un fin de semana para salir de casa: planes en el Campo de Gibraltar del 16 al 19 de enero

El Campo de Gibraltar encara el fin de semana del 16 al 18 de enero con una programación cultural variada, pensada para públicos diversos.

Humor y teatro en Algeciras: del monólogo a los clásicos revisados

La Sala de Exposiciones CajaSur de Algeciras inaugurará el viernes 16 de enero la muestra Retrospectiva del pintor retratista José Luis Guío, una exposición que reúne obras representativas del autor y que podrá visitarse a partir de las 18:00 horas. El acceso es gratuito.

El Teatro Florida de Algeciras se convierte este fin de semana en uno de los principales focos culturales de la comarca. El sábado 17 a las 21:00 actuará el cómico David Navarro, que presenta su espectáculo No tengo remedio, un monólogo de humor directo en el que aborda situaciones cotidianas desde una mirada irónica y crítica. Las entradas están disponibles en este enlace.

La programación teatral continuará el domingo 18 a las 19:00 con la obra Las de William, una propuesta de Clara Mayo que revisita textos clásicos desde una óptica actual, combinando comedia y reflexión. La entrada es gratuita para todos los públicos.

'Las de William' de Clara Mayo

Flamenco y música en el Centro de Interpretación Paco de Lucía

El flamenco tendrá un protagonismo especial en Algeciras a través del Centro de Interpretación Paco de Lucía. Para los aficionados a este arte, el bailaor David Lozano presentará este viernes 16 de enero a las 19:00 su espectáculo Mi sentir flamenco, una actuación que pone el acento en la expresión personal y el respeto a la tradición.

David Lozano con 'Mi sentir flamenco'

La música se completa el sábado 17 a las 19:00 con la actuación de Rosario, la reina gitana, que ofrecerá un concierto de piano, ampliando la oferta cultural del fin de semana con una propuesta íntima y singular. Las entradas están a la venta en la web de Ocio Entradas.

Esgrima histórica en Castellar de la Frontera: un encuentro nacional en el castillo

En Castellar de la Frontera, el fin de semana estará marcado por el Encuentro Nacional de Esgrima Histórica, una cita que reunirá a especialistas y clubes de toda España. El sábado 17 de enero a las 10:00 se celebrará en el castillo de Castellar una jornada dirigida a profesionales, impartida por el maestro Tom Pruey.

El domingo 18 tendrá lugar el Encuentro Nacional de Clubes de Esgrima Histórica, de 10:00 a 14:00. Una actividad abierta al público general y con entrada libre, que permitirá acercarse a esta disciplina basada en técnicas de combate documentadas en tratados históricos.

Juegos de mesa y ocio sin pantallas en San Roque

El ocio familiar tendrá también un espacio destacado en San Roque, donde el Espacio Joven acoge durante el sábado y el domingo una actividad gratuita centrada en los juegos de mesa como alternativa al uso de pantallas en el tiempo libre de niños y jóvenes.

La actividad se desarrolla en horario de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 y está abierta al público general, con el objetivo de fomentar el juego compartido, la socialización y el aprendizaje a través del ocio.