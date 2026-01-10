Castellar levantará un supercastillo infantil de 140 metros cuadrados en la Plaza Andalucía

El parque infantil de la Plaza Andalucía, uno de los espacios más concurridos del centro de Castellar de la Frontera, ha cerrado sus puertas este sábado 10 de enero para iniciar una renovación integral que lo convertirá en un referente de ocio seguro y moderno para los más pequeños.

El alcalde, Adrián Vaca, ha anunciado la intervención en sus redes sociales: “Era necesaria una actualización para adaptarnos a las nuevas normativas de seguridad y ofrecer a nuestros menores nuevos espacios de juego. Ganaremos sombra, seguridad y nuevas atracciones”.

La actuación, financiada con 140.000 euros del Plan Marcha 2024 de la Diputación Provincial de Cádiz, no solo afecta a la Plaza Andalucía: también se prevén mejoras en los parques de la barriada de la Almoraima y del Castillo, reforzando el compromiso del municipio con el ocio infantil y familiar.

Entre las principales mejoras destacan la renovación del suelo de seguridad, la remodelación del cierre perimetral, la instalación de especies autóctonas para aumentar la sombra, la ampliación y mejora de áreas de descanso, un nuevo castillo recreativo de 2 metros de altura en 140 metros cuadrados, además de juegos modernos, adaptados e inclusivos para todas las edades.

Este proyecto transformará un espacio emblemático, manteniendo vivo el espíritu de Castellar, cuyo nombre recuerda a la villa-fortaleza del siglo XIII, y garantizando que el parque siga siendo un punto de encuentro seguro y atractivo para vecinos y visitantes.

El Ayuntamiento agradece la comprensión durante el cierre temporal y promete que, muy pronto, las familias podrán disfrutar de un parque renovado y lleno de nuevas aventuras.