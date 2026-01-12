El Museo Cruz Herrera cumple 10 años y destapa en Villa San José obras inéditas jamás vistas del pintor linense

El Museo Cruz Herrera celebra esta semana el décimo aniversario de su apertura en Villa San José con una exposición muy especial que promete sorprender incluso a los visitantes más habituales. El Ayuntamiento de La Línea de la Concepción, a través de la delegación municipal de Cultura, conmemora esta efeméride con la presentación de una veintena de obras inéditas del pintor linense, procedentes de los fondos municipales y nunca antes expuestas al público.

La muestra se inaugurará este viernes, 16 de enero, a las 19:00, en la sala de exposiciones temporales de la pinacoteca, y se concibe como una oportunidad única para profundizar en la figura y la trayectoria artística de José Cruz Herrera desde una mirada distinta, más íntima y menos conocida.

Las obras seleccionadas forman parte de las 258 piezas que integran el patrimonio municipal y proponen un recorrido histórico y estilístico por la evolución del artista. La exposición rescata temáticas poco habituales en las salas permanentes del museo, como bodegones y composiciones de carácter religioso, que amplían la visión tradicional de su producción y enriquecen la lectura de su legado pictórico.

La concejal delegada de Cultura, Raquel Ñeco, ha subrayado el valor de esta iniciativa, destacando que la exposición “resulta de gran interés, ya que permite sacar a la luz obra inédita y descubrir parte de nuestro archivo municipal”. En la misma línea, la directora del museo, Mercedes Corbacho, ha señalado que las piezas escogidas “reflejan diferentes etapas de la vida del pintor, desde sus inicios más académicos hasta su consolidación como un maestro del color y la luz”.

Corbacho ha recordado además la importancia que tuvo el traslado del museo a Villa San José, el 15 de enero de 2016, un hito cultural para la ciudad que ha contado desde entonces con una notable acogida social. Según explica, el visitante puede apreciar en la obra de Cruz Herrera una clara evolución técnica y estética, que va “desde una pintura de infancia y juventud, oscura y muy perfilada, hasta sus últimas etapas de puro color, con influencias de Sorolla y del impresionismo”.

La exposición conmemorativa permanecerá abierta al público durante mes y medio, hasta el próximo 1 de marzo, y se suma a la oferta permanente del museo, estructurada en seis salas dedicadas a su primera época, bocetos, escenas costumbristas, desnudos, retratos masculinos y la emblemática sala árabe.

José Cruz Herrera, nacido en La Línea de la Concepción en 1890, fue uno de los pintores más laureados de su tiempo y alcanzó una destacada proyección internacional. Entre otros reconocimientos, fue académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y Socio de Honor del Círculo de Bellas Artes de Madrid, consolidando un legado artístico que hoy, diez años después, el museo vuelve a reivindicar con nuevas miradas y obras hasta ahora ocultas.