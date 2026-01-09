El Museo Cruz Herrera de La Línea bate todos los récords con más de 36.500 visitantes en 2025

El Museo Cruz Herrera de La Línea de la Concepción ha cerrado 2025 con cifras que marcan un antes y un después en su historia. Con 36.544 visitantes a lo largo del año, la pinacoteca municipal no solo ha batido su propio récord de afluencia, sino que ha consolidado su posición como referente cultural en el Campo de Gibraltar. Solo en diciembre, 8.688 personas cruzaron sus puertas, atraídas por instalaciones navideñas como el tradicional belén de la Asociación Belenista Linense Bethleem y el diorama de Marco Antonio Zorrilla.

Pero más allá de los números, lo que realmente distingue a este año es el reconocimiento externo. El museo ha sido galardonado con el Premio Extraordinario del Público en los Premios Expone 2025, otorgado por la Asociación de Museólogos y Museógrafos de Andalucía (AMMA), un premio que valida el trabajo de un equipo empeñado en democratizar la cultura. Además, la Sociedad Musical Linense también le ha rendido homenaje, subrayando su apuesta por la interdisciplinariedad.

"Más allá de la cifra de visitantes, que es muy positiva, se ha logrado que el museo sea un lugar dinámico, donde las tradiciones de La Línea y las nuevas propuestas artísticas conviven de manera natural", destacó la concejal de Cultura, Raquel Ñeco. Para ella, el galardón de AMMA representa "un respaldo al trabajo realizado para acercar la cultura a todos los sectores de la población".

Un calendario cultural que no ha dejado indiferente a nadie

El año arrancó con fuerza, rindiendo homenaje al 75º Aniversario de Nuestro Padre Jesús Cautivo (Medinaceli), una exposición que conectó directamente con la devoción popular linense. Posteriormente, en marzo, el museo celebró el Día de la Mujer con muestras protagonizadas por Carmina Jiménez, seguidas de las obras de artistas como Ireneo y la acuarelista Ana Sánchez, que aportaron frescura y técnica al calendario expositivo.

La institución también demostró su compromiso con la diversidad y la memoria histórica a través de una exposición dedicada a los 600 años del pueblo gitano, complementada con el trabajo fotográfico de Vanessa Marín y los dibujos de Manuel Soler. Una propuesta que invitaba a la reflexión y al reconocimiento de una cultura fundamental en el tejido social español.

El verano no fue un paréntesis, sino una explosión creativa. La llegada de las instalaciones de Sylvain Marc y eventos de gran formato como la Noche en Blanco —que fusionó la voz lírica de la soprano Carolina Andrada con la obra pictórica de Jorge Andrada y sesiones de jazz— convirtieron el museo en un espacio vivo y vibrante. Además, la formación también tuvo su protagonismo con el taller de pintura creativa en tinta china impartido por la artista internacional Chu Lily, cuyas obras se expusieron posteriormente en las salas municipales.

El otoño mantuvo el pulso cultural

El último tramo del año no bajó el ritmo. La exposición colectiva de AFAL, la participación de la Peña Flamenca y eventos significativos para el patrimonio local, como la charla conmemorativa por el centenario del patronazgo de la Inmaculada Concepción, mantuvieron al museo en el centro de la vida cultural linense.

Mercedes Corbacho, directora del Museo, subrayó la riqueza de la propuesta desarrollada: "El objetivo es que el museo no sea un contenedor estático, sino un centro cultural activo que dialoga con diferentes disciplinas, desde la fotografía hasta la lírica o el flamenco". Esa filosofía ha sido la clave del éxito: convertir un espacio tradicionalmente asociado a la contemplación silenciosa en un lugar de encuentro, diálogo y experiencias compartidas.

Actualmente, junto a la colección permanente de Cruz Herrera y la muestra entomológica de Pepe Torres, el Museo exhibe la exposición de alta costura 'Negros' y la propuesta 'Elementos' de Maryló Berdún, cerrando el año con la misma ambición con la que lo empezó.