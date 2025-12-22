Más de 33.000 personas visitaron el centro de Paco de Lucía en Algeciras en su primer año

El centro de interpretación Paco de Lucía ha cerrado su primer año de vida con una cifra que confirma el interés por el legado del maestro de la guitarra flamenca: 33.101 visitas entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025. Un dato que sitúa al espacio como uno de los puntos culturales de referencia en el Campo de Gibraltar.

La diversidad del público que ha cruzado sus puertas refleja la transversalidad del proyecto. Casi 13.000 visitantes individuales, más de 8.200 escolares procedentes de 47 centros educativos, cerca de 5.000 personas en grupos organizados y casi 7.000 asistentes a eventos en el auditorio conforman un mosaico que va más allá del típico visitante de museo.

El centro ha combinado su faceta museística con una intensa actividad en vivo. El auditorio La Casa de Paco ha acogido 75 eventos a lo largo del año —más de seis al mes— que incluyen desde conciertos y recitales flamencos hasta conferencias, presentaciones literarias y exposiciones. Una programación constante que ha mantenido el espacio en movimiento continuo.

La presencia de 8.232 escolares resulta especialmente significativa. Que 47 centros educativos hayan integrado la visita al centro en su oferta formativa indica que el espacio ha encontrado un hueco como recurso didáctico, algo que va más allá de la simple visita turística.

El 98% de los visitantes proceden de España, con un fuerte peso de público andaluz. Sin embargo, el 2% restante tiene un matiz interesante: visitantes de 48 nacionalidades diferentes, principalmente de Europa y América Latina, han llegado hasta Algeciras atraídos por la figura de Paco de Lucía.

El centro también ha trabajado su presencia en el entorno digital durante 2025, con crecimiento en redes sociales y una web que funciona como herramienta de gestión de visitas y difusión de actividades.

José Luis Lara, responsable del centro, ha sido el encargado de coordinar tanto la puesta en marcha como la programación cultural durante este primer año de actividad.