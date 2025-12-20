Tomatito celebra en Algeciras la dicha de haber conocido a Paco de Lucía

Tomatito empezó por rondeñas su homenaje a Paco de Lucía en Algeciras, en el Teatro Florida, un día antes de que se alcanzasen los 78 años desde que nació el hijo de la portuguesa. Un concierto organizado por la Fundación Paco de Lucía, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Algeciras para homenajear al genio de las cuerdas y reivindicar su legado eterno. Ocurrió una vez superado el saludo institucional del alcalde, José Ignacio Landaluce, acompañado en el escenario por la delegada de Cultura, Pilar Pintor, y Jacinto Muñoz, primer teniente de alcalde, quienes entregaron al artista invitado un cuadro con un retrato de De Lucía.

Cuando cualquier persona busca en internet quién dijo qué sobre Paco de Lucía empiezan a aparecer nombres como Mark Knopfler, Keith Richards o Eric Clapton junto a una larga lista de guitarristas y de personas que han hecho de la música su modo de vida.

José Fernández Torres Tomatito conoció al hijo de Antonio Sánchez y Luzia Gomes cuando contaba con 23 años, con José Monje Camarón de la Isla de por medio, en la grabación del disco que marcó todo un comienzo de época. Tocaron, cantaron, sonaron juntos en Como el agua.

Se prometía y fue una gran noche musical y de recuerdos. Que si por alegrías, o tocando Oblivion, esta última no sin antes atender el toque de atención de su hijo, José el Tomate, que le acompañó como segunda guitarra, quien le advirtió que había que afinar el instrumento. Humildad le sobre a Tomatito, anda que no, y honradez.

Siguió la sesión por bulerías, con esos repiques y falsetas mágicas que volvió a marcarse el almeriense tal como acostumbra. "Es el número uno", habían dicho antes desde el fondo de la platea. Qué verdad.

Tomatito, instantes antes de recibir un retrato de recuerdo de Paco de Lucía de manos del alcalde, José Ignacio Landaluce. / Claudio Palma

"Ni en mis mejores sueños pensé que iba a tocar con Paco. Todavía no me lo creo. Yo voy a Nueva York, a París y al mundo entero gracias a Paco", afirmó Tomatito antes de comenzar el concierto.

José el Tomate tocó en solitario una nana vertiginosa, heredada de su abuelo y su tío. "Después de mis cinco niñas viene este diciendo cosas", sentenció Tomatito. Fue el momento de apelar a las leyendas, a la Leyenda del Tiempo, con las voces de Morenito de Illora, gran cantaor que vivió mucho tiempo en La Línea, y de Kiki Cortiñas.

Un momento del recital. / Claudio Palma

Sonaron cantes de Camarón, seguidos de unos tangos con alusiones a Paco de Lucía, y con menciones a Siroco, Algeciras, Almoraima, Sabicas o Tío Norrico; temas, discos, territorios y personas por donde transitó el algecireño que marcó muchas señales y un camino para seguir andando en la música en general, en el flamenco en particular.

El cierre de la noche lo pusieron sus nietos a la guitarra y al cante con el primero de los bises, seguido por otro con amigos y familiares.